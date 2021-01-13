Редкая птица залетела на Белое озеро в Гатчине

По словам Вячеслава, «…в орнитофауну Ленинградской области и Санкт-Петербурга добавился еще один вид. Первая регистрация этого вида у нас в регионе за всю историю орнитологических наблюдений. Эта чайка средних размеров, очень похожа на бургомистра, но гораздо мельче, с более округлой головой и относительно слабым клювом. Размером примерно с клушу (даже меньше нашей обычной серебристой чайки).

Специально сфотографировал эту редчайшую чайку между взрослой и молодой серебристыми чайками для сравнения. Встреченная особь в первом зимнем наряде – вылитый бургомистр, но свежие перья более бурые.

В гнездовой ареал полярной чайки входят острова Канадского арктического архипелага, южное побережье Гренландии, берега Исландии, единичные случаи гнездования отмечены на Новой Земле. Во время миграции эта чайка изредка встречается на северных побережьях Европейской России, вглубь материка не залетает».

Фото Вячеслава Заметня