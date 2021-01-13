«Рождественское чудо» от капеллы «Гармония»

Идея создания
благотворительного хорового онлайн-марафона «Рождественское чудо» появилась на
волне преодоления ситуации, в которой оказался весь мир в 2020 году. В своём
видеообращении к певческим коллективам России и всем любителям хоровой музыки,
опубликованном в декабре 2020 года, руководитель капеллы «Гармония» Евгений
Иванов отметил важность сплочения всех нас в это трудное время.
- 2020-й год для всех нас
стал годом преодоления, годом, который оставил след в жизни каждого из нас,
годом, о котором мы будем рассказывать нашим детям и внукам, - говорит Евгений.
- Но, несмотря на все те трудности, которые нам предоставила судьба, я считаю,
что это именно то время, когда всем нам стоит объединиться и совершить те
поступки, которые хотя бы в малой степени помогут тем, кто в этой помощи
действительно нуждается.
Благотворительный фонд
«Живой», в поддержку которого проводится марафон, оказывает помощь взрослым,
имеющим тяжелые заболевания и нуждающимся в лечении и реабилитации, всем тем,
кто по достижении совершеннолетия выходит из поля действия специализированных «детских»
фондов и вплоть до старости нигде помощи получить не может.
Участие в
благотворительном онлайн-марафоне принимают хоровые коллективы со всей России,
причём количество участников множится с каждым днём по эстафете.
- Этот онлайн-марафон не
имеет партнеров, здесь нет призов и наград, - подчеркнул Евгений Иванов в своём
обращении. - Это всего лишь маленькая попытка помочь тем людям, которые без
нашей помощи не справятся. Ведь всё в наших руках, и даже — чудеса.
Финальный онлайн-концерт
участников благотворительного хорового онлайн-марафона «Рождественское чудо»
состоится 17 января.
Более подробную
информацию об этой акции капеллы «Гармония» можно получить на ее странице
ВКонтакте: https://vk.com/capellaharmony
Узнать больше о
благотворительном фонде «Живой» и принять участие в благотворительной акции
можно по ссылке: https://livefund.ru