«Рождественское чудо» от капеллы «Гармония»

Идея создания благотворительного хорового онлайн-марафона «Рождественское чудо» появилась на волне преодоления ситуации, в которой оказался весь мир в 2020 году. В своём видеообращении к певческим коллективам России и всем любителям хоровой музыки, опубликованном в декабре 2020 года, руководитель капеллы «Гармония» Евгений Иванов отметил важность сплочения всех нас в это трудное время.

- 2020-й год для всех нас стал годом преодоления, годом, который оставил след в жизни каждого из нас, годом, о котором мы будем рассказывать нашим детям и внукам, - говорит Евгений. - Но, несмотря на все те трудности, которые нам предоставила судьба, я считаю, что это именно то время, когда всем нам стоит объединиться и совершить те поступки, которые хотя бы в малой степени помогут тем, кто в этой помощи действительно нуждается.

Благотворительный фонд «Живой», в поддержку которого проводится марафон, оказывает помощь взрослым, имеющим тяжелые заболевания и нуждающимся в лечении и реабилитации, всем тем, кто по достижении совершеннолетия выходит из поля действия специализированных «детских» фондов и вплоть до старости нигде помощи получить не может.

Участие в благотворительном онлайн-марафоне принимают хоровые коллективы со всей России, причём количество участников множится с каждым днём по эстафете.

- Этот онлайн-марафон не имеет партнеров, здесь нет призов и наград, - подчеркнул Евгений Иванов в своём обращении. - Это всего лишь маленькая попытка помочь тем людям, которые без нашей помощи не справятся. Ведь всё в наших руках, и даже — чудеса.

Финальный онлайн-концерт участников благотворительного хорового онлайн-марафона «Рождественское чудо» состоится 17 января.

Более подробную информацию об этой акции капеллы «Гармония» можно получить на ее странице ВКонтакте: https://vk.com/capellaharmony

Узнать больше о благотворительном фонде «Живой» и принять участие в благотворительной акции можно по ссылке: https://livefund.ru



