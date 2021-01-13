Сегодня, 13 января - День российской печати!

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем российской печати.

Быть журналистом – это призвание. Ваш труд и сила слова, которым вы владеете, во многом формируют общественное мнение и создают определенный климат в обществе. Все мы знаем булгаковскую фразу, что «рукописи не горят..». От ваших публикаций действительно зависит многое.

Мы ценим журналистов Гатчинского района. Благодаря вашему творческому потенциалу и профессионализму на страницах газет, в телевизионных эфирах и на просторах интернета активно и ярко освещается жизнь нашего района, вы всегда находите важные темы для публикаций, в которых поднимаете актуальные вопросы, требующие оперативного решения. Мы гордимся нашими гатчинскими журналистами.

Желаем вам новых творческих идей, ярких героев, интересных публикаций и бесконечного вдохновения. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

Глава Гатчинского муниципального района В. А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского муниципального района Л. Н. Нещадим