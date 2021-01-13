Сегодня, 13 января - День российской печати!

Уважаемые сотрудники
средств массовой информации!
Примите самые искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем российской печати.
Быть журналистом – это
призвание. Ваш труд и сила слова, которым вы владеете, во многом формируют
общественное мнение и создают определенный климат в обществе. Все мы знаем булгаковскую
фразу, что «рукописи не горят..». От ваших публикаций действительно зависит
многое.
Мы ценим журналистов
Гатчинского района. Благодаря вашему творческому потенциалу и профессионализму
на страницах газет, в телевизионных эфирах и на просторах интернета активно и
ярко освещается жизнь нашего района, вы всегда находите важные темы для
публикаций, в которых поднимаете актуальные вопросы, требующие оперативного решения.
Мы гордимся нашими гатчинскими журналистами.
Желаем вам новых
творческих идей, ярких героев, интересных публикаций и бесконечного
вдохновения. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.
Глава Гатчинского
муниципального района В. А. Филоненко
Глава администрации Гатчинского
муниципального района Л. Н. Нещадим