Сегодня, 13 января - День российской печати!

Сегодня, 13 января - День российской печати!

Поздравление главы Гатчинского муниципального района В.А. Филоненко и главы администрации Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим с Днем российской печати.

Рубрики : Общество     13 Jan 2021

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем российской печати.

Быть журналистом – это призвание. Ваш труд и сила слова, которым вы владеете, во многом формируют общественное мнение и создают определенный климат в обществе. Все мы знаем булгаковскую фразу, что «рукописи не горят..». От ваших публикаций действительно зависит многое.

Мы ценим журналистов Гатчинского района. Благодаря вашему творческому потенциалу и профессионализму на страницах газет, в телевизионных эфирах и на просторах интернета активно и ярко освещается жизнь нашего района, вы всегда находите важные темы для публикаций, в которых поднимаете актуальные вопросы, требующие оперативного решения. Мы гордимся нашими гатчинскими журналистами.

Желаем вам новых творческих идей, ярких героев, интересных публикаций и бесконечного вдохновения. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям.

Глава Гатчинского муниципального района В. А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского муниципального района Л. Н. Нещадим

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