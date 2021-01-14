Ансамбль «Сурамень»: народные танцы под современную музыку

Есть в поселке Гончарово Выборгского района танцевальный коллектив «Сурамень», в котором с удовольствием занимается молодежь.

Рубрики : Общество     14 Jan 2021

Кстати, в переводе со старославянского обозначает название обозначает «смешанный лес».

Почему они туда пришли и что их удерживает в коллективе, рассказывают участники народного ансамбля танца.

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