Команда «Союз» - победитель Рождественского кубка по мини-футболу

В соревнованиях приняли участие восемь команд, представляющих три региона. В группе «А» первое место уверенно заняла команда «Доты», которая без особых проблем обыграла всех своих соперников. Второе место в группе заняла молодая команда «Сборная ГМР», которая обыграла команду «Сиверский-2», проиграла «Дотам», а в самом важном матче за выход из группы наши юные воспитанницы, проигрывая команде «Красносёлочка» со счетом 0-2 после первого тайма, переломили ход встречи и одержали волевую победу со счетом 4-2.

В группе «Б» гости из дальнего города Апатиты (Мурманская область) проиграли два матча лидерам группы и обыграли команду «Царское Село». Футбольные клубы «Сиверский» и «Союз» спокойно обыграли все другие команды в группе, а в очном матче решали судьбу первого места. Первый тайм остался полностью за «Союзом» - он повел 2-0, однако во второй половине ФК «Сиверский» включили обороты и сумели сравнять счет – итоговая ничья 2-2.

В полуфиналах за малый кубок команда «Сиверский-2» обыграла команду «Олимп» (Апатиты), а команда «Царское Село» оказалась сильнее «Красносёлочки». В финальном матче за малый кубок команды «Сиверский-2» и «Царское Село» выдали равный матч, который логично катился к серии послематчевых пенальти, однако пушкинская команда воспользовалась одной ошибкой соперниц, забила гол и завоевала малый кубок.

В полуфиналах за золотой кубок команда «Союз» оказалась сильнее команды «Доты» и выиграла со счетом 2-0, а ФК «Сиверский» переиграл команду «Сборная ГМР» со счетом 5-1. В бронзовом матче команда «Доты» победили со счетом 2-0.

Финальная встреча полностью повторила по вывеске матч группового этапа «Союз» - ФК «Сиверский», однако сама игра в корне отличалась от предыдущей. Команда «Союз» полностью доминировала над соперником и заслуженно победила со счетом 4-1.

Лучший вратарь – Екатерина Климчук («Союз»).

Лучший защитник – Ирина Лобачева («Доты»).

Лучший нападающий – Алена Семенова («Сиверский»).

Лучший тренер – Федор Неклюдов («Союз»).