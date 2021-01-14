Команда «Союз» - победитель Рождественского кубка по мини-футболу

В соревнованиях приняли участие восемь
команд, представляющих три региона. В группе «А» первое место уверенно заняла
команда «Доты», которая без особых проблем обыграла всех своих соперников.
Второе место в группе заняла молодая команда «Сборная ГМР», которая обыграла
команду «Сиверский-2», проиграла «Дотам», а в самом важном матче за выход из
группы наши юные воспитанницы, проигрывая команде «Красносёлочка» со счетом 0-2
после первого тайма, переломили ход встречи и одержали волевую победу со счетом
4-2.
В группе «Б» гости из дальнего города
Апатиты (Мурманская область) проиграли два матча лидерам группы и обыграли
команду «Царское Село». Футбольные клубы «Сиверский» и «Союз» спокойно обыграли
все другие команды в группе, а в очном матче решали судьбу первого места.
Первый тайм остался полностью за «Союзом» - он повел 2-0, однако во второй
половине ФК «Сиверский» включили обороты и сумели сравнять счет – итоговая
ничья 2-2.
В полуфиналах за малый кубок команда
«Сиверский-2» обыграла команду «Олимп» (Апатиты), а команда «Царское Село»
оказалась сильнее «Красносёлочки». В финальном матче за малый кубок команды
«Сиверский-2» и «Царское Село» выдали равный матч, который логично катился к
серии послематчевых пенальти, однако пушкинская команда воспользовалась одной
ошибкой соперниц, забила гол и завоевала малый кубок.
В полуфиналах за золотой кубок команда
«Союз» оказалась сильнее команды «Доты» и выиграла со счетом 2-0, а ФК
«Сиверский» переиграл команду «Сборная ГМР» со счетом 5-1. В бронзовом матче
команда «Доты» победили со счетом 2-0.
Финальная встреча полностью повторила по
вывеске матч группового этапа «Союз» - ФК «Сиверский», однако сама игра в корне
отличалась от предыдущей. Команда «Союз» полностью доминировала над соперником
и заслуженно победила со счетом 4-1.
Лучший вратарь – Екатерина Климчук
(«Союз»).
Лучший защитник – Ирина Лобачева («Доты»).
Лучший нападающий – Алена Семенова
(«Сиверский»).
Лучший тренер – Федор Неклюдов («Союз»).