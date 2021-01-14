Подарки для гатчинских «первенцев»

В преддверии праздника традиционные встречи пришлось отложить из-за пандемии, но не отметить, так как никакой коронавирус не должен влиять на новогодние чудеса.

Сегодня «первенцев» 2018, 2019 и 2020 годов навестили первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов, заместитель главы администрации по местному самоуправлению Ольга Мясникова и начальник отдела по организационной работе с населением Анна Соколова. Они приготовили для малышей игрушки, сладкие подарки, а для мамочек – цветы.

Первым гостей встречал Владимир Владимирович Дерягину, который стал первым ребенком, родившимся в Гатчинском районе первого января 2020 года. В прошлом году маленький Вова разрушил устоявшуюся традицию – предыдущие семь лет первыми на гатчинской земле появлялись исключительно девочки.

Владимир Владимирович проживает в большой дружной семье в поселке Пудость. Вместе с ним живут не только мама, папа и старший брат, но и бабушка, дедушка, дяди, тети и многочисленные двоюродные братья и сестры.

Пока маленький Вова серьезно смотрел на своих гостей из коляски, Сергей Голованов поздравил маму малыша Алину Сергеевну с праздником и первым годом жизни сына и пожелал всей семье здоровья и счастья.

Следующей остановкой у новогодних волшебников стал микрорайон Въезд города Гатчины. Здесь проживают Вероника Дорохова, появившаяся на свет в первый день 2019 года, и Юлия Гунина, родившаяся первого января 2018 года. Представители районной администрации также вручили им подарки и поздравили с наступившим Новым годом и прошедшим днем рождения.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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