Подарки для гатчинских «первенцев»

В преддверии праздника традиционные
встречи пришлось отложить из-за пандемии, но не отметить, так как никакой
коронавирус не должен влиять на новогодние чудеса.
Сегодня «первенцев» 2018, 2019 и 2020
годов навестили первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей
Голованов, заместитель главы администрации по местному самоуправлению Ольга Мясникова
и начальник отдела по организационной работе с населением Анна Соколова. Они
приготовили для малышей игрушки, сладкие подарки, а для мамочек – цветы.
Первым гостей встречал Владимир
Владимирович Дерягину, который стал первым ребенком, родившимся в Гатчинском
районе первого января 2020 года. В прошлом году маленький Вова разрушил
устоявшуюся традицию – предыдущие семь лет первыми на гатчинской земле
появлялись исключительно девочки.
Владимир Владимирович проживает в большой
дружной семье в поселке Пудость. Вместе с ним живут не только мама, папа и старший
брат, но и бабушка, дедушка, дяди, тети и многочисленные двоюродные братья и
сестры.
Пока маленький Вова серьезно смотрел на
своих гостей из коляски, Сергей Голованов поздравил маму малыша Алину Сергеевну
с праздником и первым годом жизни сына и пожелал всей семье здоровья и счастья.
Следующей остановкой у новогодних волшебников стал микрорайон Въезд города Гатчины. Здесь проживают Вероника Дорохова, появившаяся на свет в первый день 2019 года, и Юлия Гунина, родившаяся первого января 2018 года. Представители районной администрации также вручили им подарки и поздравили с наступившим Новым годом и прошедшим днем рождения.
Ирина ХРУСТАЛЁВА