Школьники смогут остаться дома в сильные морозы

Школьники смогут остаться дома в сильные морозы

Комитет общего и профессионального образования направил в образовательные учреждения региона письмо с напоминанием о возможности родителям школьников самостоятельно принимать решения о посещении уроков в морозы.

Рубрики : Общество     15 Jan 2021

В частности, ученики 1-4 классов могут оставаться дома при температуре -25 градусов и ниже, 5-8 классов - если на улице -28 градусов и ниже и 9-11 классов - при морозе от -30 градусов.

Родители должны сообщить о принятом решении классному руководителю, а затем предоставить письменное заявление любым удобным способом – например, по электронной почте.

Кроме того, школам рекомендовано скорректировать план прогулок и занятий физкультурой на открытом воздухе, а также следить за температурой в классах.


Автор фото Владислав Циунелис

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