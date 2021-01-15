Школьники смогут остаться дома в сильные морозы

В частности, ученики 1-4 классов могут оставаться дома при температуре -25 градусов и ниже, 5-8 классов - если на улице -28 градусов и ниже и 9-11 классов - при морозе от -30 градусов.

Родители должны сообщить о принятом решении классному руководителю, а затем предоставить письменное заявление любым удобным способом – например, по электронной почте.

Кроме того, школам рекомендовано скорректировать план прогулок и занятий физкультурой на открытом воздухе, а также следить за температурой в классах.





Автор фото Владислав Циунелис