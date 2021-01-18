Обращение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по случаю Дня прорыва фашистской блокады Ленинграда

Впереди еще был целый год суровых испытаний в условиях вражеской осады, но 18 января 1943 года весть об успехе наступательной операции «Искра» укрепила веру ленинградцев в полное освобождение города от блокады. И в очередной раз доказала, что ничем не сломить боевой дух и единство нашего народа в борьбе с врагом.
Жители Ленинградской
области свято чтят память о ратном подвиге бойцов и командиров, о тех, кто
участвовал в битве за Ленинград, кто погиб в дни блокады.
Вечная слава и
благодарность воинам, отстоявшим Ленинград, вечная слава его героическим
жителям!
Вечная память всем
жертвам трагических блокадных дней!
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко