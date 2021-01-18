Обращение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по случаю Дня прорыва фашистской блокады Ленинграда

Впереди еще был целый год суровых испытаний в условиях вражеской осады, но 18 января 1943 года весть об успехе наступательной операции «Искра» укрепила веру ленинградцев в полное освобождение города от блокады. И в очередной раз доказала, что ничем не сломить боевой дух и единство нашего народа в борьбе с врагом.

Жители Ленинградской области свято чтят память о ратном подвиге бойцов и командиров, о тех, кто участвовал в битве за Ленинград, кто погиб в дни блокады.

Вечная слава и благодарность воинам, отстоявшим Ленинград, вечная слава его героическим жителям!

Вечная память всем жертвам трагических блокадных дней!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко