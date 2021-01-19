Ленинградские музыканты - в память о прорыве блокады Ленинграда

Сегодня увидеть концерт
смогут все желающие: 19 января в 19.00 он выйдет на странице оркестра в
социальной сети ВКонтакте.
«Интернационал»,
«Ладога», «Аve Maria» Франца Шуберта и другие композиции брасс-квинтет исполнил
на фоне трёхмерной панорамы сражений операции «Искра», созданной в музее
«Прорыв блокады Ленинграда».
Репертуар подобран не
случайно: в наступательной операции «Искра» участвовал Сводный духовой оркестр
Ленинградского фронта. Этот факт запечатлён и на полотне диорамы. Музыканты
поднимали боевой дух советских воинов: в атаку солдаты шли под «Интернационал».