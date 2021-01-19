Ленинградские музыканты - в память о прорыве блокады Ленинграда

Сегодня увидеть концерт смогут все желающие: 19 января в 19.00 он выйдет на странице оркестра в социальной сети ВКонтакте.

«Интернационал», «Ладога», «Аve Maria» Франца Шуберта и другие композиции брасс-квинтет исполнил на фоне трёхмерной панорамы сражений операции «Искра», созданной в музее «Прорыв блокады Ленинграда».

Репертуар подобран не случайно: в наступательной операции «Искра» участвовал Сводный духовой оркестр Ленинградского фронта. Этот факт запечатлён и на полотне диорамы. Музыканты поднимали боевой дух советских воинов: в атаку солдаты шли под «Интернационал».