В Крещенскую купель - на озеро Филькино!

По информации ГИМС, здесь
с 0 часов до 3 утра в купель окунулось более 850 человек. Вместе с «группами
поддержки» праздничное мероприятие в Гатчине посетило более тысячи человек.
Молебен начался ровно в
полночь: батюшка освятил воду, и под пение церковного хора к купели двинули
первые верующие. К этому времени столбик термометра опустился до минус 9
градусов. Перед выходом на лед, куда пускали небольшими группами, выстроилась
длинная очередь людей в купальниках и полотенцах. Особенно уверенно чувствовали
себя на морозе гатчинские любители зимнего плавания. Они и экипированы были
правильно – коврик, тапочки, большое полотенце и термос с горячим чаем.
- Для меня это нормально:
я купаюсь зимой уже несколько лет и делаю это каждые выходные. Но сегодня
настроение особенное! – поделилась впечатлениями вышедшая из купели Анна.
Через полчаса желающих
окунуться в прорубь стало еще больше.
Среди них мужчины и женщины разного возраста, многие пришли с детьми, но
большинство все-таки представители сильного пола 30-50 лет.
- К началу купаний
собралось уже около 200 человек, - рассказал заместитель директора Управления
безопасности и гражданской защиты населения и территории Артем Федотов. - Хочу
отметить, что организация и проведение мероприятий прошли без привлечения
дополнительных бюджетных средств. Каждый отработал в рамках своих полномочий. У
нас организовано дежурство сотрудников ГИМС, МЧС, скорой помощи, полиции,
администраций. Кроме того, на озере Филькино безопасность осуществляли
представители Всероссийского общества спасания на водах и добровольной дружины.
Дорожка от мест переодевания к купели выстлана свежим сеном, предоставленным
сельхозпредприятием «Красногвардейский». Сама купель построена и оборудована с
соблюдением требований безопасности силами сотрудников муниципального
предприятия УБДХ.
Каково это – выйти из
ледяной купели на мороз?
- Хорошо! Ощущение
огромной радости! Ныряйте, попробуйте - и сами в этом убедитесь! – самый
популярный ответ на самый популярный вопрос от тех, кто наблюдал за крещенским
купанием.
- Чувствую себя
помолодевшим лет на десять. Только вот в очереди пришлось долго стоять, надо бы
в следующий раз установить палатки побольше. Вот теперь чаем согреваюсь! –
прокомментировал председатель Гатчинской организации «Союз ветеранов
Афганистана» Александр Давыдов.
Особым моментом
крещенских купаний 2021 года стали маски на лицах желающих окунуться в купель и
другие коронавирусные ограничения. Маски бесплатно раздавали всем при входе в
зону купания. Обе отапливаемые палатки для переодевания – мужская и женская –
были установлены с соблюдением социальной дистанции и оснащены рециркуляторами
для обеззараживания воздуха. Рядом с ними – большая кухня на колесах с горячим
чаем.
В этом году в Гатчинском
районе крещенские купания были организованы также в селе Орлино, городе
Коммунаре и поселке Вырица.
Фото Ольги Фирсовой