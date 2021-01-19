В Крещенскую купель - на озеро Филькино!

По информации ГИМС, здесь с 0 часов до 3 утра в купель окунулось более 850 человек. Вместе с «группами поддержки» праздничное мероприятие в Гатчине посетило более тысячи человек.

Молебен начался ровно в полночь: батюшка освятил воду, и под пение церковного хора к купели двинули первые верующие. К этому времени столбик термометра опустился до минус 9 градусов. Перед выходом на лед, куда пускали небольшими группами, выстроилась длинная очередь людей в купальниках и полотенцах. Особенно уверенно чувствовали себя на морозе гатчинские любители зимнего плавания. Они и экипированы были правильно – коврик, тапочки, большое полотенце и термос с горячим чаем.

- Для меня это нормально: я купаюсь зимой уже несколько лет и делаю это каждые выходные. Но сегодня настроение особенное! – поделилась впечатлениями вышедшая из купели Анна.

Через полчаса желающих окунуться в прорубь стало еще больше. Среди них мужчины и женщины разного возраста, многие пришли с детьми, но большинство все-таки представители сильного пола 30-50 лет.

- К началу купаний собралось уже около 200 человек, - рассказал заместитель директора Управления безопасности и гражданской защиты населения и территории Артем Федотов. - Хочу отметить, что организация и проведение мероприятий прошли без привлечения дополнительных бюджетных средств. Каждый отработал в рамках своих полномочий. У нас организовано дежурство сотрудников ГИМС, МЧС, скорой помощи, полиции, администраций. Кроме того, на озере Филькино безопасность осуществляли представители Всероссийского общества спасания на водах и добровольной дружины. Дорожка от мест переодевания к купели выстлана свежим сеном, предоставленным сельхозпредприятием «Красногвардейский». Сама купель построена и оборудована с соблюдением требований безопасности силами сотрудников муниципального предприятия УБДХ.

Каково это – выйти из ледяной купели на мороз?

- Хорошо! Ощущение огромной радости! Ныряйте, попробуйте - и сами в этом убедитесь! – самый популярный ответ на самый популярный вопрос от тех, кто наблюдал за крещенским купанием.

- Чувствую себя помолодевшим лет на десять. Только вот в очереди пришлось долго стоять, надо бы в следующий раз установить палатки побольше. Вот теперь чаем согреваюсь! – прокомментировал председатель Гатчинской организации «Союз ветеранов Афганистана» Александр Давыдов.

Особым моментом крещенских купаний 2021 года стали маски на лицах желающих окунуться в купель и другие коронавирусные ограничения. Маски бесплатно раздавали всем при входе в зону купания. Обе отапливаемые палатки для переодевания – мужская и женская – были установлены с соблюдением социальной дистанции и оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Рядом с ними – большая кухня на колесах с горячим чаем.

В этом году в Гатчинском районе крещенские купания были организованы также в селе Орлино, городе Коммунаре и поселке Вырица.





Фото Ольги Фирсовой