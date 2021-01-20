350 вызовов в сутки или новогодние праздники для гатчинских медиков

- Новогодних праздников у врачей, по сути, не было. За 32 года, в течение которых возглавляю станцию скорой помощи, с такими «праздниками» еще не сталкивался, - начал свой рассказ заведующий Гатчинской станцией скорой медицинской помощи Сергей Новоселов.

Помимо традиционной повышенной нагрузки на сотрудников скорой помощи в первые дни каждого года врачам приходилось выезжать на вызовы пациентов с коронавирусной инфекцией. В результате, количество вызовов выросло в 2-2,5 раза и в пиковые дни – 3 и 7 января доходило до 350 вызовов, 250 из которых пришлось на центральную станцию в Гатчине. Для сравнения: ранее наибольшее количество вызовов, которые принимала центральная станция, доходило до 160 в сутки.

- Наши сотрудники - как водители и медработники, так и диспетчеры - справились на «отлично». У нас не было срывов: бригады скорой помощи добирались до пациентов вовремя, проводили диагностику и оказывали необходимое лечение. Думал, что 200 вызовов в сутки для одной станции – это предел моральных и физических сил, но коллеги доказали обратное, - рассказал Сергей Новоселов.

По его словам, во многом этому способствовала поддержка со стороны федеральных и региональных властей. Президент России Владимир Путин поручил удвоить оплату работникам скорой помощи в праздничные дни, которые и так оплачиваются по двойному тарифу. Это стало не только материальным, но и моральным стимулом для медиков выходить на дежурство.

Для большего охвата пациентов из автохозяйства Гатчинской клинической межрайонной больницы дополнительно было выделено два автомобиля. Таким образом, ежедневно в Гатчинской станции скорой помощи дежурили 22 – 24 кареты скорой помощи. Администрация Гатчинского района организовала для медиков станции скорой помощи ежедневное горячее питание, которое доставляли из кафе «Гранд» города Коммунара. Кроме того, в праздники продолжала работать амбулаторно-поликлиническая служба Гатчинской КМБ.

- Наши сотрудники понимали, что их труд ценят и поддерживают. Это приятно, - отметил Сергей Новоселов.

Он также рассказал, что не обошлось и без «традиционных» заболеваний в новогодние каникулы. Так, 31 декабря и первого января медики выезжали на вызовы, связанные с травмами от падений из-за алкогольного опьянения и ожогами из-за неправильного использования пиротехники. Большое количество вызовов второго и третьего января было связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (острые панкреатиты и гастриты) из-за чрезмерного переедания и распития спиртных напитков. В течение следующих трех дней поступали вызовы из-за кишечных инфекций на фоне отравлений от ставшей уже несвежей пищи.

- Ну, а дальше начались вызовы из-за судорожных синдромов и посталкогольных психозов. Мы давно изучили этот «график» и готовы к нему, - сказал Сергей Новоселов.

Но даже здесь ковид внес свои коррективы. Госпитализировать пациентов в отделения Гатчинской КМБ зачастую было проблематично, так как многие заболевшие оказывались «контактными» с ковидными больными. Поэтому их госпитализировали в другие больницы Ленинградской области.

В целом, Сергей Новоселов отметил, что с каждым годом культура распития спиртных напитков улучшается, а количество массовых драк, серьезных происшествий или алкогольных эксцессов, наоборот, уменьшается. К тому же, в этот Новый год все массовые мероприятия были отменены.

- Весной сотрудники скорой помощи очень устали, так как еще не был отработан механизм лечения и госпитализации ковидных пациентов. Летом был небольшой перерыв, когда пандемия схлынула. Осенью началась вторая волна. Ноябрь и декабрь были по-настоящему загруженными для нас. Но благодаря хорошо проведенной организационной работе мы отработали новогодние праздники на должном уровне. Еще раз выражаю огромную благодарность всем коллегам за слаженную работу и желаю всем здоровья, - сказал Сергей Новоселов.

В ближайшие дни среди сотрудников Гатчинской станции скорой помощи начнется вакцинация от коронавирусной инфекции.





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