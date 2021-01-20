350 вызовов в сутки или новогодние праздники для гатчинских медиков

- Новогодних праздников у
врачей, по сути, не было. За 32 года, в течение которых возглавляю станцию
скорой помощи, с такими «праздниками» еще не сталкивался, - начал свой рассказ
заведующий Гатчинской станцией скорой медицинской помощи Сергей Новоселов.
Помимо традиционной
повышенной нагрузки на сотрудников скорой помощи в первые дни каждого года
врачам приходилось выезжать на вызовы пациентов с коронавирусной инфекцией. В
результате, количество вызовов выросло в 2-2,5 раза и в пиковые дни – 3 и 7
января доходило до 350 вызовов, 250 из которых пришлось на центральную станцию
в Гатчине. Для сравнения: ранее наибольшее количество вызовов, которые
принимала центральная станция, доходило до 160 в сутки.
- Наши сотрудники - как
водители и медработники, так и диспетчеры - справились на «отлично». У нас не
было срывов: бригады скорой помощи добирались до пациентов вовремя, проводили
диагностику и оказывали необходимое лечение. Думал, что 200 вызовов в сутки для
одной станции – это предел моральных и физических сил, но коллеги доказали
обратное, - рассказал Сергей Новоселов.
По его словам, во многом
этому способствовала поддержка со стороны федеральных и региональных властей.
Президент России Владимир Путин поручил удвоить оплату работникам скорой помощи
в праздничные дни, которые и так оплачиваются по двойному тарифу. Это стало не
только материальным, но и моральным стимулом для медиков выходить на дежурство.
Для большего охвата
пациентов из автохозяйства Гатчинской клинической межрайонной больницы
дополнительно было выделено два автомобиля. Таким образом, ежедневно в
Гатчинской станции скорой помощи дежурили 22 – 24 кареты скорой помощи. Администрация
Гатчинского района организовала для медиков станции скорой помощи ежедневное
горячее питание, которое доставляли из кафе «Гранд» города Коммунара. Кроме
того, в праздники продолжала работать амбулаторно-поликлиническая служба
Гатчинской КМБ.
- Наши сотрудники
понимали, что их труд ценят и поддерживают. Это приятно, - отметил Сергей
Новоселов.
Он также рассказал, что
не обошлось и без «традиционных» заболеваний в новогодние каникулы. Так, 31
декабря и первого января медики выезжали на вызовы, связанные с травмами от
падений из-за алкогольного опьянения и ожогами из-за неправильного
использования пиротехники. Большое количество вызовов второго и третьего января
было связано с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (острые панкреатиты и
гастриты) из-за чрезмерного переедания и распития спиртных напитков. В течение
следующих трех дней поступали вызовы из-за кишечных инфекций на фоне отравлений
от ставшей уже несвежей пищи.
- Ну, а дальше начались
вызовы из-за судорожных синдромов и посталкогольных психозов. Мы давно изучили
этот «график» и готовы к нему, - сказал Сергей Новоселов.
Но даже здесь ковид внес
свои коррективы. Госпитализировать пациентов в отделения Гатчинской КМБ
зачастую было проблематично, так как многие заболевшие оказывались
«контактными» с ковидными больными. Поэтому их госпитализировали в другие
больницы Ленинградской области.
В целом, Сергей Новоселов
отметил, что с каждым годом культура распития спиртных напитков улучшается, а
количество массовых драк, серьезных происшествий или алкогольных эксцессов,
наоборот, уменьшается. К тому же, в этот Новый год все массовые мероприятия
были отменены.
- Весной сотрудники
скорой помощи очень устали, так как еще не был отработан механизм лечения и
госпитализации ковидных пациентов. Летом был небольшой перерыв, когда пандемия
схлынула. Осенью началась вторая волна. Ноябрь и декабрь были по-настоящему
загруженными для нас. Но благодаря хорошо проведенной организационной работе мы
отработали новогодние праздники на должном уровне. Еще раз выражаю огромную
благодарность всем коллегам за слаженную работу и желаю всем здоровья, - сказал
Сергей Новоселов.
В ближайшие дни среди
сотрудников Гатчинской станции скорой помощи начнется вакцинация от
коронавирусной инфекции.
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