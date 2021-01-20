День музейного селфи поддержали в Ленинградской области

В Ленинградской области
работают 35 музеев: литературных, краеведческих, военных, а также музеи-усадьбы
и музеи-крепости. Они предлагают жителям и гостям региона множество идей для
съемок. Так, сфотографироваться можно на фоне предметов быта декабристов
Бестужевых, новогодних игрушек детей композитора Николая Римского-Корсакова,
санок тихвинцев XIX века и множества других уникальных и интересных
произведений искусства и исторических раритетов, которые ждут своих почитателей
в музеях Ленинградской области.
Стоимость билетов в музеи
Ленинградской области в среднем составляет 500 рублей. Ежегодно областные музеи
посещают свыше трехсот тысяч человек.
В акции #MuseumSelfie
принимают участие Выставочный зал «Смольный» в Санкт-Петербурге, Киришский
краеведческий музей, Тосненский историко-краеведческий музей, Музей-усадьба
художника Щербова в Гатчине, Тихвинский историко-мемориальный и
архитектурно-художественный музей, Музей Римского-Корсакова в Тихвине,
музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», Пикалевский и Подпорожский
краеведческие музеи, Сосновоборский художественный музей и другие.
Об актуальных
экспозициях, представленных в музеях, можно узнать на официальных страницах
учреждений в сети Интернет или в социальных сетях, перейдя по ссылкам на
странице http://lenoblmus.ru/museum/.
Фото ВК https://vk.com/lenobl