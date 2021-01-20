День музейного селфи поддержали в Ленинградской области

День музейного селфи поддержали в Ленинградской области

Сегодня ленинградцы имеют возможность присоединиться к Дню музейного селфи: международной акции, в ходе которой посетители музеев фотографи-руются на фоне любимых экспонатов и делятся снимками в социальных сетях. Чтобы стать участником акции #MuseumSelfie необходимо использовать хэштеги #МузейноеСелфи и #КультурноеСелфи или #MuseumSelfie и #CultureSelfie, размещая получившиеся «селфи» в соцсетях.

Рубрики : Культура     20 Jan 2021

В Ленинградской области работают 35 музеев: литературных, краеведческих, военных, а также музеи-усадьбы и музеи-крепости. Они предлагают жителям и гостям региона множество идей для съемок. Так, сфотографироваться можно на фоне предметов быта декабристов Бестужевых, новогодних игрушек детей композитора Николая Римского-Корсакова, санок тихвинцев XIX века и множества других уникальных и интересных произведений искусства и исторических раритетов, которые ждут своих почитателей в музеях Ленинградской области.

Стоимость билетов в музеи Ленинградской области в среднем составляет 500 рублей. Ежегодно областные музеи посещают свыше трехсот тысяч человек.

В акции #MuseumSelfie принимают участие Выставочный зал «Смольный» в Санкт-Петербурге, Киришский краеведческий музей, Тосненский историко-краеведческий музей, Музей-усадьба художника Щербова в Гатчине, Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей, Музей Римского-Корсакова в Тихвине, музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», Пикалевский и Подпорожский краеведческие музеи, Сосновоборский художественный музей и другие.

Об актуальных экспозициях, представленных в музеях, можно узнать на официальных страницах учреждений в сети Интернет или в социальных сетях, перейдя по ссылкам на странице http://lenoblmus.ru/museum/.


Фото ВК https://vk.com/lenobl

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