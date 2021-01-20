Финансирование социально ориентированных НКО увеличат

С этого года планируется расширение перечня услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями. В частности, соцуслуги будут предложены лицам с ментальными нарушениями, а также будет расширен список категорий пользователей «Социального такси».

Так, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, для детей-инвалидов, проходящих курс реабилитации в Санкт-Петербурге, увеличивается количество поездок на социальном такси с 6 до 12 раз в год. Кроме того, воспользоваться услугой смогут женщины из Приозерского района, выписанные после родов в «Выборгском родильном доме».

НКО на средства субсидии бюджета внедряют и другие важные технологии соцобслуживания. Например, иппотерапию и службу сиделок для детей-инвалидов, интеграцию в общество выпускников учреждений психоневрологического профиля, реабилитацию наркозависимых, профилактику социального сиротства и университеты для пожилых людей.

Напомним, регион взаимодействует с социально ориентированными НКО с 2010 года. В настоящее время в реестре поставщиков соцуслуг Ленинградской области 16 социально ориентированных НКО, которые работают по экстерриториальному принципу.

Ежегодно более 2,5 тысяч человек, нуждающихся в уходе, получают необходимую помощь на дому и в стационарных условиях. Всего же с помощью некоммерческих организаций социальные услуги в регионе получает более 10 тысяч инвалидов, пожилых людей и детей-инвалидов.

Одними из самых популярных услуг НКО являются «Тревожная кнопка» - экстренная помощь для пожилых граждан, а также «Социальное такси». В 2020 году более 3 тысяч маломобильных жителей области смогли посетить необходимые социально значимые объекты на автомобилях службы, а в 2021 году услугу планируется предоставить порядка 4 тысячам человек.