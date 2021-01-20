Финансирование социально ориентированных НКО увеличат

С этого года планируется
расширение перечня услуг, предоставляемых социально ориентированными
некоммерческими организациями. В частности, соцуслуги будут предложены лицам с
ментальными нарушениями, а также будет расширен список категорий пользователей
«Социального такси».
Так, по поручению
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, для детей-инвалидов,
проходящих курс реабилитации в Санкт-Петербурге, увеличивается количество
поездок на социальном такси с 6 до 12 раз в год. Кроме того, воспользоваться
услугой смогут женщины из Приозерского района, выписанные после родов в
«Выборгском родильном доме».
НКО на средства субсидии
бюджета внедряют и другие важные технологии соцобслуживания. Например,
иппотерапию и службу сиделок для детей-инвалидов, интеграцию в общество
выпускников учреждений психоневрологического профиля, реабилитацию
наркозависимых, профилактику социального сиротства и университеты для пожилых
людей.
Напомним, регион
взаимодействует с социально ориентированными НКО с 2010 года. В настоящее время
в реестре поставщиков соцуслуг Ленинградской области 16 социально
ориентированных НКО, которые работают по экстерриториальному принципу.
Ежегодно более 2,5 тысяч
человек, нуждающихся в уходе, получают необходимую помощь на дому и в
стационарных условиях. Всего же с помощью некоммерческих организаций социальные
услуги в регионе получает более 10 тысяч инвалидов, пожилых людей и
детей-инвалидов.
Одними из самых
популярных услуг НКО являются «Тревожная кнопка» - экстренная помощь для
пожилых граждан, а также «Социальное такси». В 2020 году более 3 тысяч
маломобильных жителей области смогли посетить необходимые социально значимые
объекты на автомобилях службы, а в 2021 году услугу планируется предоставить
порядка 4 тысячам человек.