Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности «ЭпиВакКороны»

"Эффективность
вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической
эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований
иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет
100%", - пояснили в Роспотребнадзоре.
Масштабный выпуск этой
вакцины должен начаться в феврале. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова
пояснила "Российской газете ", что "ЭпиВакКорона" хороша
тем, что не вызывает аллергию. Ее можно применять людям, склонным к сезонным
аллергическим реакциям.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/19/rospotrebnadzor-zaiavil-o-stoprocentnoj-effektivnosti-epivakkorony.html
Фото pixabay.com