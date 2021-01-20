Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности «ЭпиВакКороны»

Роспотребнадзор сообщил о 100-процентной эффективности «ЭпиВакКороны»

Иммунологическая эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая была разработана научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, составляет 100%.

Рубрики : COVID-19     20 Jan 2021

"Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз клинических исследований иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Масштабный выпуск этой вакцины должен начаться в феврале. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила "Российской газете ", что "ЭпиВакКорона" хороша тем, что не вызывает аллергию. Ее можно применять людям, склонным к сезонным аллергическим реакциям.


"Российская газета" https://rg.ru/2021/01/19/rospotrebnadzor-zaiavil-o-stoprocentnoj-effektivnosti-epivakkorony.html

Фото pixabay.com



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