«Поезд Победы» остановится в Гатчине на три дня

Экспозиция «Поезда Победы» будет доступна посетителям 30, 31 января и 1 февраля с 10 до 19 часов. Увидеть ее можно только по предварительной регистрации на сайте ПоездПобеды.рф. Для удобства посещения группы будут состоять из 5 человек, сопровождать их станут региональные волонтеры.

В поезде 8 вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция: окоп, жизнь блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых, сцена допроса военнопленного, копия товарного вагона, в котором немцы везли военнопленных в концлагеря, и даже самый страшный сюжет — концлагерь. Экспозиция также расскажет о том, как ради победы трудились ученые, создававшие самолеты и танки, новое вооружение и средства для лечения раненых в полевых условиях.

Сопровождать экспозицию будет закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.

За маршрутом поезда, а также последними новостями можно следить на официальном сайте проекта поездпобеды.рф.