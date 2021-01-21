«Поезд Победы» остановится в Гатчине на три дня

Экспозиция
«Поезда Победы» будет доступна посетителям 30, 31 января и 1 февраля с 10 до 19
часов. Увидеть ее можно только по предварительной регистрации на сайте
ПоездПобеды.рф. Для удобства посещения группы будут состоять из 5 человек,
сопровождать их станут региональные волонтеры.
В
поезде 8 вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция: окоп, жизнь
блокадного Ленинграда, санитарная часть, где врачи оперировали раненых, сцена
допроса военнопленного, копия товарного вагона, в котором немцы везли
военнопленных в концлагеря, и даже самый страшный сюжет — концлагерь.
Экспозиция также расскажет о том, как ради победы трудились ученые, создававшие
самолеты и танки, новое вооружение и средства для лечения раненых в полевых
условиях.
Сопровождать
экспозицию будет закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий,
в исполнении актрисы Екатерины Гусевой. Ее посетители услышат в наушниках
аудиогида.
За
маршрутом поезда, а также последними новостями можно следить на официальном
сайте проекта поездпобеды.рф.