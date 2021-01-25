Студенческая жизнь: личный опыт

Ирина Слуцкая





В студенческие годы брали ли Вы еду с собой в институт? Что входило в эти наборы?

- Я вообще всегда была с едой. Для моих родителей это был своеобразный пунктик. Раньше не было возможности зайти в ресторан, кафе были не везде, да и не во всех столовых можно было вкусно и хорошо поесть. Поэтому в моем рюкзаке всегда был термос, и не с сухими бутербродами и легкими перекусами, а с настоящей едой, - с супчиком либо вторым.

Ролтон/доширак, сосиски, майонез - это мифы о студенческом питании?

- В наше время не было ролтонов и дошираков. Кто-то брал из дома бутерброды, кто-то ходил в столовые и кафе. Как я помню, в столовой в основном все покупали булочки, с чаем и кофе они хорошо шли. Но для меня это не было основой питания. Многие и обеды покупали. Все зависело, наверное, от благосостояния родителей.

Как думаете, сейчас студентов-ЗОЖников стало больше?

- Конечно, приятно наблюдать, что на сегодняшний день количество молодежи, которая придерживается здорового образа жизни, увеличивается. Но и возможностей сегодня становится больше. Мы можем зайти в любое кафе и взять недорогой бизнес-ланч, в котором достаточно правильная и вкусная еда. Раньше такого не было, и опять-таки не у всех родителей была возможность собрать ребенку с собой какие-то ЗОЖные продукты. Те же полиэтиленовые пакеты были в дефиците. Это сейчас есть контейнеры, пакеты, фольга. Во что хочешь завернули еду - и пошли. Тогда это все было на вес золота. Условно, покромсали морковку, а куда ее класть? Конечно, родители, которым важно, как питается их ребенок, находили выход из положения. Остальные шли и питались кто где. Поэтому на сегодняшний день, действительно, и ЗОЖников стало больше, и возможностей. И это очень здорово.

Эвелина Бледанс





В бытность студенткой - брали ли Вы еду с собой на учебу? Если ДА, то что именно?

- Конечно, то время, когда я была студенткой, уже далеко позади. Я закончила вуз в 1990-м году: тогда никто не думал о том, что майонез вреден, и я ела майонез в огромных количествах. Ела обычно в студенческой столовке, жила в общежитии, и естественно, никаких продуктов с собой не брала, потому что я училась в Питере, а родилась и выросла в Ялте. Так что я питалась в основном в столовой, иногда - в каких-то кафешках или ресторанчиках, но редко.

Были ли у вас какие-то особенные вкусовые пристрастия в то время?

- Я очень хорошо помню (и это было, кстати, ещё и после того, как я закончила институт), что я собой возила стеклянную баночку майонеза, который мазала на все, что мне давали поесть, потому что он придавал хоть какой-то вкус даже самой странной или безвкусной еде.

Расскажите про свое любимое блюдо той поры.

- Я очень всегда любила хлеб и в студенческие годы ела много хлеба. Яйцо под майонезом – любимое блюдо. Еще сосиски. О, это было просто обожаемое блюдо! Выйдя из общежития - прежде чем ехать на пары - я ждала трамвай, и тут же была сосисочная, где в таком большом чане варили сосиски… Я брала себе их четыре штуки и к ним – яйцо, вареное, разрезанное пополам и добротно политое майонезом, а еще - с зеленым горошком. Ну и плюс черный хлеб, - вот такой набор был моим достаточно стандартным питанием тогда. То есть это я ела всегда, при этом была здорова, счастлива, стройна и весела.

Тутта Ларсен





Когда вы учились на журфаке МГУ, брали ли Вы еду с собой на учебу?

- Будучи студентами, мы не брали с собой на учебу еду, потому что еды не было. Я училась в начале 90-х, и такого понятия, как «перекус», тем более «полезный перекус» просто не существовало. У нас был буфет, в котором неизменно было одно и то же меню: «сосиски с горошком» и «сосиски с гречневой кашей». Можно было сходить в какие-нибудь кафе по соседству на Большой Никитской, тогда она еще называлась улицей Герцена, и купить бутерброд с колбасой. А если очень сильно повезло и есть деньги, можно было пойти шикануть в кафе, которое находилось недалеко от консерватории. Там подавали оладьи с шоколадным сиропом, правда, из неизвестно чего, но это было вкусно по сравнению с тем, чем мы питались обычно. А еще мы ходили неподалеку в ГИТИС. У них была столовая с чуть более разнообразным меню, но тоже со всем очень «столовским»: жидкие супчики, холодные макароны, бумажные котлеты. Честно говоря, как я помню, первые студенческие годы вообще были впроголодь. Мы и в общежитии то особо не шиковали в плане питания. Родители присылали из дома посылки со всякими солениями, с крупами. Этим и питались. Плюс, мы реально сушили хлеб на батарее, чтобы у нас были сухари, и довольно часто в нашем рационе был суп из пакетика, а если уж совсем все хорошо, пельмени или макароны.

Как вы считаете, сейчас есть позитивные перемены в студенческом питании?

- Я не знаю, как питаются сегодняшние студенты, но, думаю, мало, что поменялось. Может быть, фастфуд прибавился. Когда я училась на журфаке, у нас только открылся первый “Макдоналдс” в Газетном переулке. Там было реально дорого, а еда казалась царской и ресторанной. Один обед стоил мне месячную стипендию, поэтому там я не могла себе позволить часто питаться. Сейчас, наверное, у современного студента такая возможность есть. У студента, как правило, нет времени готовить нормально самому. Я не думаю, что доширак и сосиски с майонезом – это мифы.

Но тем не менее, в наши дни студентов-ЗОЖников стало больше…

- Пропорции студентов-ЗОЖников скорее увеличились в плане того, как в принципе студенты относятся к своему телу. Мне кажется, современные студенты гораздо меньше употребляют алкоголь, табак, наркотики. Они гораздо больше занимаются спортом, бегом, плаванием, танцами, какими-то единоборствами, да и вообще больше внимания уделяют своему личному развитию. Но в части питания, я не уверена, что что-то сильно изменилось. Я думаю, пропорции студенческих доходов, стипендий и цен в продуктовых магазинах примерно остались теми же, какими были в 90-ые годы. Поэтому скорее всего с точки зрения какой-то осознанности прибавилось, а с точки зрения возможностей поддерживать свой образ жизни с помощью здорового рациона, - сомневаюсь.

Антон Комолов





Вы работали в свои студенческие годы. Удавалось ли правильно питаться?

Я тогда уже работал на радио и работал через день, соответственно, это частенько выпадало на учебные дни. Я мчался после окончания пар на Полежаевскую, где тогда находилась радиостанция, на которой я работал. Я брал около метро килограмм бананов, две баночки сухой лапши типа “Доширака” (но она по-другому называлась) и небольшой батон хлеба с отрубями. С отрубями не потому что я любил отруби, а казалось, что такой хлеб полезнее. И пока я шел к радиостанции - там полчаса пешком - я уплетал этот килограмм бананов. Это было где-то штучек пять, иногда 6, если некрупные бананы. Это был мой обед. А ближе к ужину… У меня смена продолжалась до полуночи. Полпервого ночи у меня был последний выпуск новостей - я тогда был информационщиком. И я во время ужина заваривал себе лапшу и съедал пол батончика. Это, наверное, полдник все-таки был. А на ужин все тоже самое, только первая лапша была с курицей, а вторая - с креветками. “Frutti di mare”, мог бы я так это назвать, если бы знал тогда это словосочетание.





Пог материалам сайта здоровое-питание.рф