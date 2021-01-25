Студенческая жизнь: личный опыт

Ирина Слуцкая
В студенческие годы брали ли Вы еду с
собой в институт? Что входило в эти наборы?
-
Я вообще всегда была с едой. Для моих родителей это был своеобразный пунктик.
Раньше не было возможности зайти в ресторан, кафе были не везде, да и не во
всех столовых можно было вкусно и хорошо поесть. Поэтому в моем рюкзаке всегда
был термос, и не с сухими бутербродами и легкими перекусами, а с настоящей
едой, - с супчиком либо вторым.
Ролтон/доширак, сосиски, майонез -
это мифы о студенческом питании?
-
В наше время не было ролтонов и дошираков. Кто-то брал из дома бутерброды,
кто-то ходил в столовые и кафе. Как я помню, в столовой в основном все покупали
булочки, с чаем и кофе они хорошо шли. Но для меня это не было основой питания.
Многие и обеды покупали. Все зависело, наверное, от благосостояния родителей.
Как думаете, сейчас
студентов-ЗОЖников стало больше?
-
Конечно, приятно наблюдать, что на сегодняшний день количество молодежи,
которая придерживается здорового образа жизни, увеличивается. Но и возможностей
сегодня становится больше. Мы можем зайти в любое кафе и взять недорогой
бизнес-ланч, в котором достаточно правильная и вкусная еда. Раньше такого не
было, и опять-таки не у всех родителей была возможность собрать ребенку с собой
какие-то ЗОЖные продукты. Те же полиэтиленовые пакеты были в дефиците. Это
сейчас есть контейнеры, пакеты, фольга. Во что хочешь завернули еду - и пошли.
Тогда это все было на вес золота. Условно, покромсали морковку, а куда ее
класть? Конечно, родители, которым важно, как питается их ребенок, находили
выход из положения. Остальные шли и питались кто где. Поэтому на сегодняшний
день, действительно, и ЗОЖников стало больше, и возможностей. И это очень
здорово.
Эвелина Бледанс
В бытность студенткой - брали ли Вы
еду с собой на учебу? Если ДА, то что именно?
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Конечно, то время, когда я была студенткой, уже далеко позади. Я закончила вуз
в 1990-м году: тогда никто не думал о
том, что майонез вреден, и я ела майонез в огромных количествах. Ела обычно в
студенческой столовке, жила в общежитии, и естественно, никаких продуктов с
собой не брала, потому что я училась в Питере, а родилась и выросла в
Ялте. Так что я питалась в основном в
столовой, иногда - в каких-то кафешках или ресторанчиках, но редко.
Были ли у вас какие-то особенные
вкусовые пристрастия в то время?
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Я очень хорошо помню (и это было, кстати, ещё и после того, как я закончила
институт), что я собой возила стеклянную баночку майонеза, который мазала на
все, что мне давали поесть, потому что он придавал хоть какой-то вкус даже
самой странной или безвкусной еде.
Расскажите про свое любимое блюдо той
поры.
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Я очень всегда любила хлеб и в студенческие годы ела много хлеба. Яйцо под
майонезом – любимое блюдо. Еще сосиски. О, это было просто обожаемое
блюдо! Выйдя из общежития - прежде чем ехать на пары - я ждала трамвай, и
тут же была сосисочная, где в таком большом чане варили сосиски… Я брала себе
их четыре штуки и к ним – яйцо, вареное, разрезанное пополам и добротно политое
майонезом, а еще - с зеленым горошком. Ну и плюс черный хлеб, - вот такой набор
был моим достаточно стандартным питанием тогда. То есть это я ела всегда, при
этом была здорова, счастлива, стройна и весела.
Тутта Ларсен
Когда вы учились на журфаке МГУ,
брали ли Вы еду с собой на учебу?
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Будучи студентами, мы не брали с собой на учебу еду, потому что еды не было. Я
училась в начале 90-х, и такого понятия, как «перекус», тем более «полезный
перекус» просто не существовало. У нас был буфет, в котором неизменно было одно
и то же меню: «сосиски с горошком» и «сосиски с гречневой кашей». Можно было
сходить в какие-нибудь кафе по соседству на Большой Никитской, тогда она еще
называлась улицей Герцена, и купить бутерброд с колбасой. А если очень сильно
повезло и есть деньги, можно было пойти шикануть в кафе, которое находилось
недалеко от консерватории. Там подавали оладьи с шоколадным сиропом, правда, из
неизвестно чего, но это было вкусно по сравнению с тем, чем мы питались обычно.
А еще мы ходили неподалеку в ГИТИС. У них была столовая с чуть более
разнообразным меню, но тоже со всем очень «столовским»: жидкие супчики,
холодные макароны, бумажные котлеты. Честно говоря, как я помню, первые
студенческие годы вообще были впроголодь. Мы и в общежитии то особо не шиковали
в плане питания. Родители присылали из дома посылки со всякими солениями, с
крупами. Этим и питались. Плюс, мы реально сушили хлеб на батарее, чтобы у нас
были сухари, и довольно часто в нашем рационе был суп из пакетика, а если уж совсем
все хорошо, пельмени или макароны.
Как вы считаете, сейчас есть
позитивные перемены в студенческом питании?
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Я не знаю, как питаются сегодняшние студенты, но, думаю, мало, что поменялось.
Может быть, фастфуд прибавился. Когда я училась на журфаке, у нас только
открылся первый “Макдоналдс” в Газетном переулке. Там было реально дорого, а
еда казалась царской и ресторанной. Один обед стоил мне месячную стипендию,
поэтому там я не могла себе позволить часто питаться. Сейчас, наверное, у
современного студента такая возможность есть. У студента, как правило, нет
времени готовить нормально самому. Я не думаю, что доширак и сосиски с
майонезом – это мифы.
Но тем не менее, в наши дни
студентов-ЗОЖников стало больше…
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Пропорции студентов-ЗОЖников скорее увеличились в плане того, как в принципе
студенты относятся к своему телу. Мне кажется, современные студенты гораздо
меньше употребляют алкоголь, табак, наркотики. Они гораздо больше занимаются
спортом, бегом, плаванием, танцами, какими-то единоборствами, да и вообще
больше внимания уделяют своему личному развитию. Но в части питания, я не
уверена, что что-то сильно изменилось. Я думаю, пропорции студенческих доходов,
стипендий и цен в продуктовых магазинах примерно остались теми же, какими были
в 90-ые годы. Поэтому скорее всего с точки зрения какой-то осознанности
прибавилось, а с точки зрения возможностей поддерживать свой образ жизни с
помощью здорового рациона, - сомневаюсь.
Антон Комолов
Вы работали в свои студенческие годы.
Удавалось ли правильно питаться?
Я
тогда уже работал на радио и работал через день, соответственно, это частенько
выпадало на учебные дни. Я мчался после окончания пар на Полежаевскую, где
тогда находилась радиостанция, на которой я работал. Я брал около метро
килограмм бананов, две баночки сухой лапши типа “Доширака” (но она по-другому
называлась) и небольшой батон хлеба с отрубями. С отрубями не потому что я
любил отруби, а казалось, что такой хлеб полезнее. И пока я шел к радиостанции
- там полчаса пешком - я уплетал этот килограмм бананов. Это было где-то штучек
пять, иногда 6, если некрупные бананы. Это был мой обед. А ближе к ужину… У
меня смена продолжалась до полуночи. Полпервого ночи у меня был последний
выпуск новостей - я тогда был информационщиком. И я во время ужина заваривал себе
лапшу и съедал пол батончика. Это, наверное, полдник все-таки был. А на ужин
все тоже самое, только первая лапша была с курицей, а вторая - с креветками.
“Frutti di mare”, мог бы я так это назвать, если бы знал тогда это
словосочетание.
Пог материалам сайта здоровое-питание.рф