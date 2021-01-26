Гатчина и гатчинцы принимают поздравления

Дорогие ленинградцы!

26 января навсегда останется в истории Ленинградской области как День освобождения Гатчины.

К памятным датам, связанным с освобождением территории Ленинградской области от фашистской оккупации, мы относимся с особым трепетом. Наш регион в этом смысле уникален: три долгих года через ленинградскую землю проходила линия фронта, война пришла сюда в июле 1941-го, а последние бои отгремели в августе 1944-го.

Больше двух лет терпела ужасы нацистской оккупации гатчинская земля. Это было время террора, страданий и горя. Но враг не сумел сломить сопротивление гатчинцев: в городе действовало комсомольское подполье, имена его героев мы глубоко чтим. Отчаянные, смелые, бесконечно преданные Родине люди — они помогали узникам нацистских лагерей, спасали наших военнопленных, передавали ценные сведения партизанам и разведке.

Мы бережно храним память о подпольщиках и партизанах, о жертвах нацизма, о воинах, отдавших жизнь в ожесточенных боях за Гатчину, за освобождение оккупированной территории Ленинградской области, обо всех, кто сражался за Родину.

Низкий поклон и безмерная благодарность ветеранам за беспримерный героизм и стойкость!

Вечная слава участникам Ленинградской битвы, всем защитникам Отечества!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые гатчинцы! Дорогие земляки!

26 января 1944 года для Гатчины – особая дата, которая навсегда останется в истории нашего славного города как день доблести и мужества защитников и освободителей, благодаря которым было снято фашистское иго.

Это день памяти и скорби по тысячам мирных жителей, которые были убиты или изгнаны нацистами из города. Это день прославления героического подвига защитников, партизан, подпольщиков, которые вели порой один на один борьбу с оккупантами.

Сегодня каждый из нас обязан помнить, какую цену заплатил наш город, оказавшись в нацистском капкане. Из 38 тысяч горожан после оккупационного режима в городе остались три тысячи человек, сам город серьезно пострадал. И отголоски той страшной войны мы слышим до сих пор.

В этом году мы отмечаем 77-ю годовщину освобождения Гатчины от фашистских захватчиков. Земной поклон освободителям Гатчинских земель, вечная память героям – защитникам Города воинской славы Гатчины.

Глава города Гатчины и Гатчинского района В.А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим

Дорогие жители города Гатчины!

Примите самые искренние поздравления с 77-ой годовщиной освобождения города Гатчины от фашистских захватчиков!

Драматические события Великой Отечественной войны всё дальше уходят от нас вглубь истории. Но мы – потомки народа-победителя обязаны сохранить и передать правду нашим детям и будущим поколениям.

Благодаря мужеству, героическому подвигу бойцов Гатчина стала свободной, войдя в историю Великой Отечественной войны как Город воинской славы!

Свобода досталась нам нелегко — ценой тысяч жизней бойцов и мирных жителей. В этот знаменательный день мы отдаём дань памяти павшим и ушедшим от нас защитникам Гатчины, чествуем ветеранов и всех, кто приближал Великую Победу, а затем строил мирную жизнь.

Мои самые искренние поздравления ветеранам, труженикам тыла и детям войны. От души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, добра и мирного неба над головой!

Депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк