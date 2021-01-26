Гатчина и гатчинцы принимают поздравления

Дорогие
ленинградцы!
26 января навсегда
останется в истории Ленинградской области как День освобождения Гатчины.
К памятным датам,
связанным с освобождением территории Ленинградской области от фашистской
оккупации, мы относимся с особым трепетом. Наш регион в этом смысле уникален:
три долгих года через ленинградскую землю проходила линия фронта, война пришла
сюда в июле 1941-го, а последние бои отгремели в августе 1944-го.
Больше двух лет терпела
ужасы нацистской оккупации гатчинская земля. Это было время террора, страданий
и горя. Но враг не сумел сломить сопротивление гатчинцев: в городе действовало
комсомольское подполье, имена его героев мы глубоко чтим. Отчаянные, смелые,
бесконечно преданные Родине люди — они помогали узникам нацистских лагерей,
спасали наших военнопленных, передавали ценные сведения партизанам и разведке.
Мы бережно храним память
о подпольщиках и партизанах, о жертвах нацизма, о воинах, отдавших жизнь в
ожесточенных боях за Гатчину, за освобождение оккупированной территории
Ленинградской области, обо всех, кто сражался за Родину.
Низкий поклон и безмерная
благодарность ветеранам за беспримерный героизм и стойкость!
Вечная слава участникам
Ленинградской битвы, всем защитникам Отечества!
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
Уважаемые
гатчинцы! Дорогие земляки!
26 января 1944 года для
Гатчины – особая дата, которая навсегда останется в истории нашего славного
города как день доблести и мужества защитников и освободителей, благодаря
которым было снято фашистское иго.
Это день памяти и скорби
по тысячам мирных жителей, которые были убиты или изгнаны нацистами из города.
Это день прославления героического подвига защитников, партизан, подпольщиков,
которые вели порой один на один борьбу с оккупантами.
Сегодня каждый из нас
обязан помнить, какую цену заплатил наш город, оказавшись в нацистском капкане.
Из 38 тысяч горожан после оккупационного режима в городе остались три тысячи
человек, сам город серьезно пострадал. И
отголоски той страшной войны мы слышим до сих пор.
В этом году мы отмечаем
77-ю годовщину освобождения Гатчины от фашистских захватчиков. Земной поклон
освободителям Гатчинских земель, вечная память героям – защитникам Города
воинской славы Гатчины.
Глава города Гатчины и Гатчинского
района В.А. Филоненко
Глава администрации Гатчинского
района Л.Н. Нещадим
Дорогие
жители города Гатчины!
Примите самые искренние
поздравления с 77-ой годовщиной освобождения города Гатчины от фашистских
захватчиков!
Драматические события
Великой Отечественной войны всё дальше уходят от нас вглубь истории. Но мы –
потомки народа-победителя обязаны сохранить и передать правду нашим детям и
будущим поколениям.
Благодаря мужеству,
героическому подвигу бойцов Гатчина стала свободной, войдя в историю Великой
Отечественной войны как Город воинской славы!
Свобода досталась нам
нелегко — ценой тысяч жизней бойцов и мирных жителей. В этот знаменательный
день мы отдаём дань памяти павшим и ушедшим от нас защитникам Гатчины, чествуем
ветеранов и всех, кто приближал Великую Победу, а затем строил мирную жизнь.
Мои самые искренние
поздравления ветеранам, труженикам тыла и детям войны. От души желаю вам
крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, добра и мирного неба над головой!
Депутат Государственной Думы Сергей
Яхнюк