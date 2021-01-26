Гатчинский День Победы

Сегодня на мемориале воинской славы на улице Солодухина прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов и венков. В своем выступлении руководители Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим отметили, что Красногвардейский укрепрайон сыграл неоценимую роль в Великой Отечественной войне.

Рубрики : Общество     26 Jan 2021
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