Поезд Победы побывал в Выборге

Поезд Победы побывал в Выборге

В Выборг приехал Поезд Победы. Это - уникальная передвижная экспозиция. Внутри железнодорожных вагонов воссозданы сценки довоенной жизни, начала войны, эпизод боя, санитарный вагон и "телятник" с нарами для военнопленных, вагон-баня, штабной, внутреннее пространство бронепоезда.

Рубрики : Общество     26 Jan 2021

Самым жизнеутверждающим, конечно, является вагон Победы, в котором возвращались с войны наши солдаты.

Фигуры людей выполнены очень натуралистично, антураж, в которых устроены инсталляции, подобран с максимальной достоверностью.

Первые посетители, уже познакомившиеся с музеем на колёсах, признались, что получили весьма глубокие впечатления.

 

Авторы фото: Вадим Николаев, Денис Харьков, Александр Алабушев

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