Поезд Победы побывал в Выборге

В Выборг приехал Поезд Победы. Это - уникальная передвижная экспозиция. Внутри железнодорожных вагонов воссозданы сценки довоенной жизни, начала войны, эпизод боя, санитарный вагон и "телятник" с нарами для военнопленных, вагон-баня, штабной, внутреннее пространство бронепоезда.
Самым жизнеутверждающим,
конечно, является вагон Победы, в котором возвращались с войны наши солдаты.
Фигуры людей выполнены
очень натуралистично, антураж, в которых устроены инсталляции, подобран с
максимальной достоверностью.
Первые посетители, уже
познакомившиеся с музеем на колёсах, признались, что получили весьма глубокие
впечатления.
Авторы фото: Вадим
Николаев, Денис Харьков, Александр Алабушев
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