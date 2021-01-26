Поезд Победы побывал в Выборге

Самым жизнеутверждающим, конечно, является вагон Победы, в котором возвращались с войны наши солдаты.

Фигуры людей выполнены очень натуралистично, антураж, в которых устроены инсталляции, подобран с максимальной достоверностью.

Первые посетители, уже познакомившиеся с музеем на колёсах, признались, что получили весьма глубокие впечатления.

Авторы фото: Вадим Николаев, Денис Харьков, Александр Алабушев