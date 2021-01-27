Алло! Полиция! Я ранен!

В ночь на 20-е января в Сиверский отдел полиции поступило сообщение от 40-летнего жителя Дружной Горки о том, что его ранили ножом. На место происшествия выехали полицейские и фельдшер «скорой помощи». В квартире на Садовой улице находился пострадавший с ножевыми ранениями грудной клетки и спины. Он был пьян и от объяснения отказался. «Скорая» забрала его в больницу.

С проникающим колото-резаным ранением груди и поясницы, а также левого предплечья, с пневмотораксом пациента поместили на хирургию и прооперировали.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего было возбуждено уголовное дело. По горячим следам за совершение данного преступления в тот же день в Дружной Горке на улице Введенского был задержан местный житель – ранее судимый 43-летний Алексей М. Гражданина М. поместили в изолятор временного содержания