Алло! Полиция! Я ранен!

Алло! Полиция! Я ранен!

Раненный ножом житель Дружной Горки сам вызвал полицию, сообщив о своих ранениях. Его госпитализировали и прооперировали. Преступник, нанесший ранения, арестован.

Рубрики : Криминал     27 Jan 2021

В ночь на 20-е января в Сиверский отдел полиции поступило сообщение от 40-летнего жителя Дружной Горки о том, что его ранили ножом. На место происшествия выехали полицейские и фельдшер «скорой помощи». В квартире на Садовой улице находился пострадавший с ножевыми ранениями грудной клетки и спины. Он был пьян и от объяснения отказался. «Скорая» забрала его в больницу.

С проникающим колото-резаным ранением груди и поясницы, а также левого предплечья, с пневмотораксом пациента поместили на хирургию и прооперировали.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего было возбуждено уголовное дело. По горячим следам за совершение данного преступления в тот же день в Дружной Горке на улице Введенского был задержан местный житель – ранее судимый 43-летний Алексей М. Гражданина М. поместили в изолятор временного содержания

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