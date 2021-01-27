Алло! Полиция! Я ранен!

В ночь на 20-е января в
Сиверский отдел полиции поступило сообщение от 40-летнего жителя Дружной Горки
о том, что его ранили ножом. На место происшествия выехали полицейские и
фельдшер «скорой помощи». В квартире на Садовой улице находился пострадавший с
ножевыми ранениями грудной клетки и спины. Он был пьян и от объяснения
отказался. «Скорая» забрала его в больницу.
С проникающим
колото-резаным ранением груди и поясницы, а также левого предплечья, с
пневмотораксом пациента поместили на хирургию и прооперировали.
По факту причинения
тяжкого вреда здоровью потерпевшего было возбуждено уголовное дело. По горячим
следам за совершение данного преступления в тот же день в Дружной Горке на
улице Введенского был задержан местный житель – ранее судимый 43-летний Алексей
М. Гражданина М. поместили в изолятор временного содержания