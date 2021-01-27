Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал идею создания памятника «Люди Дороги жизни»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал идею создания памятника «Люди Дороги жизни»

Во время рабочей поездки губернатора в Лужский район корреспондент «Лужской правды» И. Голубева спросила его мнение по поводу предложения создать памятник «Люди Дороги жизни». Это предложение было озвучено газетой «PRO-Отрадное» накануне праздничных мероприятий.

Рубрики : Общество     27 Jan 2021

Идею выдвинули в благотворительном фонде «Центр помощи жертвам социальных проблем, терроризма и военных конфликтов». По замыслу авторов, мемориал «Люди Дороги жизни» должен быть представлен двумя скульптурными группами: на одной стороне дороги — жители блокадного Ленинграда, не сдавшие город ценой собственных жизней, на другой — красноармейцы, героически бившиеся с врагом и разорвавшие кольцо блокады.

«Я смотрел эскиз памятника: на мой взгляд, очень интересный, символичный. Очень хотим реализовать этот проект. Я вчера дал команду начать подготовку к конкурсным процедурам, чтобы мы успели установить памятник в этом году, к 80-летию Дороги жизни», - прокомментировал Александр Дрозденко.

Напомним, Дорога жизни связывала Ленинград со всей страной с 12 сентября 1941 года по март 1943 года.

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