Илья Аршанский – самый юный победитель «Январского грома»

Илья Аршанский – самый юный победитель «Январского грома»

Свой вклад в мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда и освобождения города Гатчины от фашистских захватчиков, вносят и самые юные жители нашего города.

Рубрики : Спорт     27 Jan 2021

Илья Аршанский стал самым молодым победителем Всероссийского турнира по боевому самбо «Январский гром», проходившего в Санкт-Петербурге 23 января и посвященного Дню полного снятия блокады Ленинграда.

Рассказ Ильи, воспитанника старшей группы «Дюймовочка» детского сада № 18, о турнире органично влился в беседу о мужестве, отваге и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны, о защитниках Ленинграда и освобождении Гатчины от вторгшихся на нашу землю фашистов.

Было жаль, что «Час мужества», прошедший во всех группах детского сада, не завершился возложением цветов к памятнику «Гатчина – город Герой» из-за плохой погоды. Это сделают дети со своими родителями.


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