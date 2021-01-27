Илья Аршанский – самый юный победитель «Январского грома»

Илья Аршанский стал самым
молодым победителем Всероссийского турнира по боевому самбо «Январский гром», проходившего
в Санкт-Петербурге 23 января и посвященного Дню полного снятия блокады
Ленинграда.
Рассказ Ильи, воспитанника
старшей группы «Дюймовочка» детского сада № 18, о турнире органично влился в
беседу о мужестве, отваге и стойкости советского народа в годы Великой
Отечественной войны, о защитниках Ленинграда и освобождении Гатчины от
вторгшихся на нашу землю фашистов.
Было жаль, что «Час
мужества», прошедший во всех группах детского сада, не завершился возложением
цветов к памятнику «Гатчина – город Герой» из-за плохой погоды. Это сделают
дети со своими родителями.