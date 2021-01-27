Илья Аршанский – самый юный победитель «Январского грома»

Илья Аршанский стал самым молодым победителем Всероссийского турнира по боевому самбо «Январский гром», проходившего в Санкт-Петербурге 23 января и посвященного Дню полного снятия блокады Ленинграда.

Рассказ Ильи, воспитанника старшей группы «Дюймовочка» детского сада № 18, о турнире органично влился в беседу о мужестве, отваге и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны, о защитниках Ленинграда и освобождении Гатчины от вторгшихся на нашу землю фашистов.

Было жаль, что «Час мужества», прошедший во всех группах детского сада, не завершился возложением цветов к памятнику «Гатчина – город Герой» из-за плохой погоды. Это сделают дети со своими родителями.



