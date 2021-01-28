Область выделяет субсидии ветеранским организациям

Для Ленинградской области
поддержка ветеранских организаций — привычная практика.
«2020 год был для нас
насыщенным. Помогали ветеранам с бытовыми вопросами в связи с актиковидными
ограничениями. Количество масштабных мероприятий, конечно, сократили — важно
думать о здоровье. Когда собирали ветеранов на мероприятия, соблюдали все
противовирусные требования. Например, провели Ветеранское подворье в Гатчине,
концерты, митинги в памятные для нас даты. Открыли музей боевой славы в
гимназии Сертолово», — рассказывает председатель совета Ленинградской
региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Юрий Олейник.
В 2021 году также
выделяются субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
Ленинградской области, ведущим деятельность в сфере социальной поддержки и защиты
ветеранов. Общая сумма - 9,9 млн руб.
Заявки на участие в
отборе принимаются с 3 по 12 февраля включительно. Детали и требования к
организациям — на сайте комитета
общественных коммуникаций. Вопросы можно задать по телефону 8(812)539-42-74 или
по электронной почте sonko@lenreg.ru