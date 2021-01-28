Вперед, в будущее!

21 января 1981 года на конвейере завода DMC была выпущена первая модель автомобиля DMC-12, более известного как DeLorean. Этот автомобиль обрел культовый статус, благодаря своей «роли» в кинотрилогии «Назад в будущее» режиссера Роберта Земекиса. Именно на DMC-12 герои фильма из своего 1985 года смогли посетить 1955, 2015 и даже 1885 и, наверное, каждый сделал важные выводы.

Находить важные детали в разные периоды времени позволяет и статистика. Она показывает, как меняется население, его предпочтения и возможности, а с ним и вся экономика страны. Зная, какими мы были 30, 20, 10 лет назад, кем стали сегодня — мы можем не только заглянуть в будущее, но и планировать его. Попробуем совершить короткий экскурс.

Так, по данным переписи 1989 года, в РСФСР было 12,7 млн жителей с высшим образованием и 21,7 млн — со средним специальным, что составляло 10 и 18% населения республики старше 15 лет. В 2002 году уже 15% (19 млн) жителей России в этой возрастной категории имели высшее образование и 27% (32,9 млн) — среднее профессиональное. Спустя 8 лет, по данным переписи-2010, высшее образование имели уже 22% (26,8 млн), а среднее профессиональное — 30% (36,7 млн). Как видно, вырос спрос на высшее образование. Как повлияло это на предпочтения в работе?

В 80-е годы популярностью пользовались профессии работников нефтегазовой промышленности, товароведов, продавцов, сотрудников гостиниц, мастеров телеателье, наладчиков оборудования.

Считается, что на выбор и появление вакансий в гостиничном деле влияло развитие туризма после Олимпиады-80. Наладчики и специалисты в электронике стали требоваться с автоматизацией промышленности. Очевидно, одним из переломных моментов в развитии профессионального образования стали 80-е годы, когда на рынке труда появилась необходимость в дополнительных квалифицированных знаниях. Динамика данных переписей (по образованию, росту числа городских жителей) показывала работодателям: спрос на новые специальности и вакансии будет.

Как изменилась ситуация с ростом числа специалистов с дипломом? «Сейчас в разряд популярных часто попадают высокооплачиваемые профессии и те, спрос на которые стабильно растет: сфера IT, биотехнологии, маркетинга, сетевых коммуникаций. Традиционно замечен спрос на профессии в области продаж и сферы услуг (водители и т.д.). По всем этим профессиям публикуется больше всего вакансий», — отмечает Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова.

Рынок труда становится более контрастным. Но, судя по данным ВПН-2010, в дальнейшем мы еще увидим рост процентной доли россиян с высшим образованием. Точную картину покажет предстоящая перепись населения 2021 года. Новые данные, в том числе и об изменениях в составе разных поколений, позволят экспертам сделать некоторые прогнозы и на 30 лет вперед.

«С точки зрения теории поколений каждое время определяет свои популярные профессии. Например, сейчас многие дети хотят быть учеными, потому что видят, как нужны новые научные решения. Специальности, требующие высоких технологических знаний, популярны и у поколения Z, рожденных с 1985 года. Они выбирают урбанистику, архитектору, дизайн. Но на вопросы переписи-89 отвечали представители предыдущего поколения Х, для которых характерны другие ценности. Одна из которых — «уникальность». Этим можно объяснить и рост популярности в то время нестандартных умственных специальностей, как наладчик спецоборудования», — поясняет основатель и координатор российской школы теории поколений RuGenerations Евгения Шамис.

«К 2045 году, судя по ценностям, характерным для очередного поколения, которое должно походить на послевоенное поколение беби-бумеров (родившихся в 1944-63 годах), вновь будет высокий спрос на инженеров и специалистов с математическим и техническим образованием, ответственных за внедрение больших систем», — делает прогноз эксперт. Новые данные переписи, возможно, позволят сделать и другие выводы. И, во всяком случае, повлиять на развитие образовательных программ в нашей стране.

«Перепись — это инструмент не только для работы с настоящим. Благодаря получению и сравнению меняющихся через десятилетие точных данных об образовании, источниках дохода, социальном статусе представителей разных возрастных групп, мы можем понимать, какое наше будущее и что в нем будет цениться в первую очередь. Поэтому участие во Всероссийской переписи населения 2021 года — очень важная и нужная штука для каждого. Предстоящая первая цифровая перепись с сопоставлением разных методов сбора данных, в том числе Big Data – это значительный апдейт калибровки решений для будущего», — отмечает заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.