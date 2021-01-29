Finnair начинает полёты в Петербург

В среду, 27 января,
российские власти официально возобновили авиасообщение с Катаром, Вьетнамом,
Индией и Финляндией. Однако в финском МВД добавили, что россияне пока не смогут
прилетать в Суоми в туристических целях.
В конце января перелеты
между Финляндией и России возобновит и российская компания «Аэрофлот».
Финляндия закрывала
границы с 19 марта по 13 мая прошлого года, чтобы помешать распространению
коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости
самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100
тыс. жителей в последние две недели.
Также Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и
Сингапуром. Решение
о возврате перелетов принял правительственный оперштаб по борьбе с
коронавирусом 28 января. «По
итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах
штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного
авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, 2 рейса в
неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, 3 рейса в неделю)», – говорится в
сообщении на сайте кабмина. Также
с 8 февраля будут возобновлены перелёты в иностранные государства из
международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы,
Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, а количество регулярных
рейсов из российских аэропортов в Египет – увеличено.
Также Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Решение о возврате перелетов принял правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом 28 января.
«По
итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах
штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного
авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, 2 рейса в
неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, 3 рейса в неделю)», – говорится в
сообщении на сайте кабмина.
Также
с 8 февраля будут возобновлены перелёты в иностранные государства из
международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы,
Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, а количество регулярных
рейсов из российских аэропортов в Египет – увеличено.