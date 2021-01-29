Finnair начинает полёты в Петербург

Finnair начинает полёты в Петербург

Финская авиакомпания Finnair с 29 января вновь начинает осуществлять перелеты между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Все разрешения уже официально получены. Как уточняет ТАСС, рейсы будут по пятницам и воскресеньям.

Рубрики : Общество     29 Jan 2021

В среду, 27 января, российские власти официально возобновили авиасообщение с Катаром, Вьетнамом, Индией и Финляндией. Однако в финском МВД добавили, что россияне пока не смогут прилетать в Суоми в туристических целях.

В конце января перелеты между Финляндией и России возобновит и российская компания «Аэрофлот».

Финляндия закрывала границы с 19 марта по 13 мая прошлого года, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

Также Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Решение о возврате перелетов принял правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусом 28 января.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва – Афины, 2 рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, 3 рейса в неделю)», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Также с 8 февраля будут возобновлены перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, а количество регулярных рейсов из российских аэропортов в Египет – увеличено.


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