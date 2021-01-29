Finnair начинает полёты в Петербург

В среду, 27 января, российские власти официально возобновили авиасообщение с Катаром, Вьетнамом, Индией и Финляндией. Однако в финском МВД добавили, что россияне пока не смогут прилетать в Суоми в туристических целях.

В конце января перелеты между Финляндией и России возобновит и российская компания «Аэрофлот».

Финляндия закрывала границы с 19 марта по 13 мая прошлого года, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.