Гатчинский район почтил память освободителей родной земли

Участниками митингов, концертов и возложений стали ветераны, школьники, волонтеры, представители местных администраций, депутаты, военнослужащие войсковых частей.

В субботу, 23 января, в день освобождения деревни Малое Верево, состоялся митинг «Мирное небо над Веревской землей». Открывал мероприятие почетный караул – воспитанники военно-патриотического клуба «Рубеж», которые подняли флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. Перед собравшимися жителями, ветеранами, школьниками выступила председатель Совета ветеранов Лидия Дубиницкая. Она рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на долю людей, переживших Великую Отечественную войну, ветеранах, тружениках тыла, детях блокадного Ленинграда – жителях Веревского поселения. Лидия Дубиницкая поблагодарила солдат Красной Армии за мирное небо и победу. Минутой молчания почтили память тех, кто остался на поле брани и не дожил до объявления о разгроме фашистов.

В Сяськелевском поселении мероприятия, приуроченные к 77-ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда, прошли 27 января. Руководители поселения и учащиеся Пламенской школы навестили ветеранов и возложили цветы к памятным местам. Волонтеры Победы провели урок памяти в школе и рассказали о подвиге ленинградцев, символе блокадного города – 125 граммах хлеба, ледовой трассе «Дороге жизни», спасшей сотни тысяч жителей города, заключенного в блокадное кольцо.

В память об этой дате на мемориале советским воинам в поселке Войсковицы прошло памятное мероприятие, в котором приняли участие глава администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин, представители Совета ветеранов поселения, филиала Университета третьего возраста, Молодежного совета поселения, специалисты Войсковицкого центра культуры и спорта, а также учащиеся Войсковицкой школы № 1.

Евгений Воронин совместно с представителями Совета ветеранов поздравили на дому жителей блокадного Ленинграда с Днем снятия блокады Ленинграда и вручили подарочные продуктовые наборы, а также молочную продукцию от главы крестьянско-фермерского хозяйства Ларисы Пухляковой.

Митинги, посвященные полному снятию блокады Ленинграда, прошли и в Пудомягском поселении. Руководители поселения Лилия Буянова и Сергей Якименко, депутаты, ветераны, школьники и местные жители возложили цветы на братских захоронениях в поселке Лукаши, деревне Пудомяги и почтили минутой молчания освободителей ленинградской земли. В Лукашевской школе прошли уроки памяти.

Жители Большеколпанского поселения, включая самых юных дошколят, также приняли участие в торжественно-траурных мероприятиях и возложили цветы к доту на территории деревни Малые Колпаны.

На территории Большеколпанского поселения проживает 11 жителей блокадного Ленинграда. Это Юлия Блыщик, София Коруц, Галина Лескова, Татьяна Никулина, Халида Романдинова, Тамара Пушкина, Таисия Староверова, Юрий Потехин, Инна Баскакова, Александр Борисов, Ирина Соколова. Администрация поселения совместно с Советом ветеранов, работниками центра культуры поздравили их на дому и вручили подарочные наборы.

В пятницу, 29 января, в день освобождения от фашистов села Рождествено венки и цветы к памятникам и мемориалам возложили ученики Рождественской школы, депутаты и представители администрации Рождественского поселения.

В Дружногорском поселении возложение цветов и венков состоялось у мемориала в деревне Зайцево, обелиска капитану Михаилу Здравомылову в поселке Дружная Горка, на Кургинском кладбище, на могиле неизвестного солдата и у памятного знака. В общественном митинге приняли участие руководители поселения Ирина Моисеева и Игорь Отс, ветераны, депутаты, местные жители и школьники.

У памятника «Звезда» в поселке Новый Свет волонтеры провели акцию «Свеча памяти», декламировали стихи, возложили цветы. Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов Новосветского поселения поздравили ветеранов – жителей блокадного Ленинграда и вручили им памятные подарки. В культурно-досуговом центре «Лидер» в формате онлайн состоялся праздничный концерт.

В преддверии Дня снятия блокады Ленинграда представители администрации Пудостьского поселения также поздравили ветеранов, проживающих в поселении, и вручили им продуктовые наборы.

В поселке Кобралово Сусанинского поселения состоялось спортивно-патриотическое мероприятие, в котором приняли участие юные хоккеисты.

В субботу, 30 января, в центре поселка Сиверский у братского захоронения советских воинов состоялся митинг при участии руководителей Сиверский земли Александра Макарова и Дмитрия Румянцева, школьников, курсистов Школы третьего возраста. К присутствующим обратились председатель Совета ветеранов Тамара Миронова и почетный гость – ветеран 123 Ордена Ленина Лужской стрелковой дивизии, которая освобождала поселок Сиверский, Марк Евгеньевич Эпштейн. В этот же день концерты прошли на территории нового пространства «Чкалов парк» и в кино-культурном центре «Юбилейный».

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото: администрации поселений Гатчинского района