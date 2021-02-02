Гатчинское предприятие строит все склады региона

Завод
в деревне Малые Колпаны занимается производством строительных металлических
конструкций, изделий и их частей: сэндвич-панелей, высококачественной изоляции.
На российском рынке группа Kingspan представлена двумя дивизионами:
производством сэндвич-панелей и комплексным строительством быстровозводимых
зданий на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Мощность
производства сэндвич-панелей составляет 1 млн квадратных метров в год, мощность
производства каркасов из оцинкованных профилей – 20 тысяч тонн в год. На заводе
работают 135 человек.
В
ходе экскурсии по предприятию Александру Дрозденко рассказали о технологии
изготовления сэндвич-панелей, налаженном взаимодействии с поставщиками сырья.
Глава региона высоко оценил тот факт, что поставка изделий производится во все
регионы России, а также в Казахстан, Республику Беларусь, страны Прибалтики.
Сегодня реализовано уже более 1500 проектов в различных секторах экономики.
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«Кингспан» - важное предприятие для Ленинградской области. Мы являемся лидерами
в России по привлечению инвестиций, в регионе строится много коммерческих
объектов: складские и производственные помещения, торговые центры. Завод «Кингспан»
может обеспечить «под ключ» строительство любого конструктивного объекта. Заказчику
нужно лишь назвать площадь необходимого объекта, и завод предоставит все
необходимое: панели, крепежи, кровлю, опоры, шурупы, саморезы. Многие
производства в Ленинградской области строятся именно из панелей и конструкций «Кингспан»,
- сказал Александр Дрозденко по итогам посещения предприятия.
Фото Ольги Фирсовой