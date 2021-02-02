Гатчинское предприятие строит все склады региона

Завод в деревне Малые Колпаны занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей: сэндвич-панелей, высококачественной изоляции. На российском рынке группа Kingspan представлена двумя дивизионами: производством сэндвич-панелей и комплексным строительством быстровозводимых зданий на основе легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Мощность производства сэндвич-панелей составляет 1 млн квадратных метров в год, мощность производства каркасов из оцинкованных профилей – 20 тысяч тонн в год. На заводе работают 135 человек.

В ходе экскурсии по предприятию Александру Дрозденко рассказали о технологии изготовления сэндвич-панелей, налаженном взаимодействии с поставщиками сырья. Глава региона высоко оценил тот факт, что поставка изделий производится во все регионы России, а также в Казахстан, Республику Беларусь, страны Прибалтики. Сегодня реализовано уже более 1500 проектов в различных секторах экономики.

- «Кингспан» - важное предприятие для Ленинградской области. Мы являемся лидерами в России по привлечению инвестиций, в регионе строится много коммерческих объектов: складские и производственные помещения, торговые центры. Завод «Кингспан» может обеспечить «под ключ» строительство любого конструктивного объекта. Заказчику нужно лишь назвать площадь необходимого объекта, и завод предоставит все необходимое: панели, крепежи, кровлю, опоры, шурупы, саморезы. Многие производства в Ленинградской области строятся именно из панелей и конструкций «Кингспан», - сказал Александр Дрозденко по итогам посещения предприятия.

Фото Ольги Фирсовой