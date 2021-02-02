Валентина Полякова – «учитель учителей» и ровесник «Гатчинской правды»

Валентина Александровна Полякова родилась в 1931 году на лужской земле в простой крестьянской семье. В эти годы страна взяла курс на превращение сельского хозяйства в систему массового производства. И новая районная газета «Гатчинская правда» стала коллективным агитатором, пропагандистом и организатором колхозного движения. А девочка из крестьянской семьи подросла и на вступительных экзаменах в педагогический институт легко угадывала в стихотворных вопросах произведения Блока, Мандельштама, Есенина, Шолохова. Она и сейчас помнит дословно, как сдавала экзамены и свои, иногда слишком острые, высказывания. Уверенностью и широтой кругозора она покорила приемную комиссию и получила полный комплект пятерок. Учиться Валентине было интересно и легко. Ее работы оценивались на «отлично».

После института Валентина по распределению попала в Читинскую область, и начались ее первые испытания.

- Я вообще не понимала, какие трудности меня ожидают. Мой багаж – 75 кг книг и что-то из одежды. Никакой грустинки – ведь мы едем вместе с институтской подругой, а за окном так интересно, - рассказывает Валентина Александровна.

Поезд Москва-Пекин привез ее в Читу. В областном отделе юная учительница сформулировала пожелание: работать вместе с подругой в школе с самым опытным руководителем. И ей с удовольствием пошли навстречу: дали направление в Калганский район на Смирновский рудник. Дальше они ехали на поезде еще 600 км от Читы до станции Борзя. Потом на попутке до районного центра – села Калга. На улицах грязь непролазная, свиньи гуляют. Молодые учительницы, с которыми приехала Валентина, расплакались. А Валентина решила: раз сама сюда попросилась, нужно держаться, потом будет легче. До Смирновского ехали по степям еще 75 км на машине начальника строительства. Смирновский встретил их морем огней. Учителей приняли очень радушно. Слово Ленинград тогда было магическим: все пути открывались.

Это был 1954 год. Школа размещалась в длинном бараке. Оказалось, что директор не выдержал трудностей и сбежал. Через два дня приехало начальство и привезло приказ о назначении Валентины директором школы. Вчерашняя студентка расплакалась: назначить назначили, а что это такое - не сказали. На следующий день началось: депеша за депешей. Представить дефектную ведомость, представить нагрузку учителей. Молодой директор училась руководить на ходу.

После Смирновского ее назначили директором школы в другой поселок - в исторические места ссылки декабристов. Это было интересно! В школе она организовывала факультативные занятия для работников рудников и шахт. Люди шли заниматься с удовольствием. Здесь она познакомилась с начальником шахты Алексеем Васильевичем Поляковым. Вышла замуж, и когда Алексея Васильевича перевели в Бурятию, в небольшой городок Закаменск, поехала вместе с мужем.

Валентину Александровну восхитила необыкновенная красота этих мест - леса, реки. Она отработала пару месяцев в районо, потом ее назначили завучем в школу, избрали депутатом. На шахте у мужа стали болеть глаза. Он перешел работать на рудник, но болезнь прогрессировала. Валентина Александровна решила: нужно возвращаться и менять работу мужу.

В это время в Гатчине жил ее двоюродный брат. Он был начальником совнархоза, получил квартиру на улице Карла Маркса. Узнав о намерениях сестры, пригласил ее к себе. Это был 1962 год.

В Гатчине Валентину Александровну сразу приняли на работу в школу №4 учителем русского языка и литературы. С 1968 года и до 1990-х годов она работала завучем.

- В жизни каждого человека случаются встречи, которые называют судьбоносными, - говорит директор школы №4 Нина Васильевна Жумаева, которая восемь лет делила с Поляковой маленькую комнатушку под названием «кабинет завуча». - Для меня такой стала встреча с Валентиной Александровной, завучем школы, авторитет которой был непререкаем. В 1978 году меня назначили на должность завуча второй смены. И я, конечно, не была готова к таким переменам. Но рядом была Валентина Александровна – опытная, мудрая, деликатная, талантливая во всем. Она помогала, направляла, не показывая своего превосходства перед неопытной коллегой, не навязывала своего мнения, но мне всегда, и сегодня тоже, ее мнение очень важно и дорого. Я уже руководитель с солидным стажем, но азбука управления, которую преподала мне Валентина Александровна, стала основой моего становления как руководителя.

Природа наделила Валентину Александровну не только умом, но и удивительной красотой и статью. Она и сейчас поражает своим бодрым голосом, чувством юмора по отношению к себе (даже самоиронией) – словом, держится в тонусе, несмотря на все болячки, и другим не дает расслабляться. Во время нашей встречи Валентина Александровна то и дело шутила и с легкостью поддерживала шутку гостей.

Рассуждая о парадоксах юбилейной даты, она отметила, что «Гатчинская правда» становится только ярче, интереснее, объемнее: и для души, и для глаз – для всего есть материал, а из человека с годами качества уходят…»

- Я зубы теряю, а газета становится только зубастее. Слух теряю, а газета все слышит и видит, и на все в ней находится отклик. Это мне в ней очень нравится, - говорит юбиляр. У «Гатчинской правды», по ее наблюдениям, был одно время и «невзрачный» период, а потом снова всплеск – новые рубрики, новый интересный язык.

В квартире Валентины Александровны повсюду парадные фотографии мужа, детей, внуков… В альбомах и папках фотоархива – школьная жизнь: гатчинские учителя на торжественных мероприятиях, на демонстрации, на вручении аттестатов, на совещании, на уроках.

Она активно общается с друзьями-коллегами. Сейчас все больше по телефону.

- 90 лет и Валентина Александровна Полякова?! Не верится! - говорит бывшая ученица и коллега Ирина Николаевна Ужнина. - Если услышать ее голос по телефону, он нисколько не изменился с тех пор, как я у неё училась. Красивая, неторопливая, интеллигентная, вызывающая уважение уже своим спокойным мудрым взглядом. Такими же спокойными и неторопливыми были и ее уроки, но одновременно глубокими и содержательными. Помню, что конспектами по роману Пушкина «Евгений Онегин» я пользовалась во время учебы в институте. Непривычным было встретиться мне с Валентиной Александровной в школе уже в качестве учителя русского языка и литературы. Валентина Александровна все делала так, чтобы мне было легче адаптироваться в новом качестве. Безусловно, на первых порах нужна была помощь в работе, и она никогда не отказывала в этом. Валентина Александровна прекрасно понимала психологию человека и, видя мою неуверенность, застенчивость, настаивала на том, чтобы я писала заявление на повышение квалификации. Благодаря ей я начала осваивать впервые появившееся ЕГЭ по русскому языку и вошла в первый состав комиссии Ленобласти по проверке ЕГЭ. Было трудно, но я ей признательна за эту школу. Когда Валентина Александровна ушла на отдых, мое общение с ней продолжалось в основном по телефону, и в любом разговоре был вопрос: «Что сейчас читаешь?» Мы говорили о прочитанном, и мне было интересно, что читает мой учитель. Так что уроки продолжались: не читать было нельзя.

Книги и чтение – это то, без чего она не представляет своей жизни. С первых дней в Гатчине Валентина Александровна выписывала «Гатчинскую правду» и еще массу газет и журналов. Почтальоны приносили ей периодическую печать целыми сумками.

- Школьная тема для меня очень важна. Это и знакомые имена, и какая-то новая школьная жизнь, - говорит Валентина Александровна.

Она внимательно и регулярно отслеживает всю информацию, касающуюся образования, школы №4, культуры речи, а также другие новости, в том числе криминальные.

Валентина Александровна восхищает своим критическим мышлением. Во время беседы она рассказала несколько случаев, как лихо «отбрила» молодых мошенников в галстуках, предлагавших то сковородку даром, то окно по льготной цене.

- Сохранить здравый смысл – вот о чем я думаю сейчас. Каждое утро зарядка для ума: какое сегодня число – что с этим числом связано и пошло-пошло... Сколько я интересных уроков за последние годы сочинила, – делиться секретами Валентина Александровна.

Накануне юбилея в редакцию газеты поступило много писем со словами уважения и благодарности за науку, за дружбу, за годы совместной работы от коллег Валентины Александровны.

- Дорогая Валентина Александровна! Встреча с вами 19 лет назад, в сентябре 2002 года, стала очень важным событием в моей жизни, - пишет Ольга Вилховна Яковлева. - Меня, молодого завуча, решившего научиться управленческому искусству, вы приняли доброй улыбкой и светлым взглядом. Мы жили общими заботами, общими проблемами, решали все сообща. Вы не поучали. Вы стали живым примером того, как убедить сомневающегося, успокоить уставшего, как сплотить коллектив общей идеей. Я всегда знала, что услышу от вас мудрый совет, произнесенный тихим голосом, полным надежды и веры. Ваш выход на заслуженный отдых не прервал наших личных и профессиональных связей. Вам интересны повороты в моей судьбе. А мне дороги ваши горячие приветы, летящие через океан. Я очень переживаю за ваше здоровье. Жду нашей встречи, чтобы крепко обнять и сказать: «Дорогая Валентина Александровна, я помню Ваш летящий почерк, которым Вы писали точно и выразительно то, что задумали. Так же стремительно и ярко прожиты 90 лет, потому всегда рядом с Вами коллеги и выпускники. Вы пример верности профессии, стойкости перед ударами судьбы, пример жизнелюбия. Знакомство с Вами – щедрый подарок, Ваше доброе расположение – надежная опора в пути.

Всем известна фраза – «учитель учителей». Так вот это – про нее, про Валентину Александровну Полякову.

- В 1979 году я вернулась в родную школу в новом качестве - учителя русского языка и литературы, - пишет Елена Николаевна Серова (Сковородко). - В тот год в педколлектив 4-й школы влилось несколько молодых специалистов. И все мы сразу попали под крыло Валентины Александровны - не под контроль, а именно под крыло: каждому из нас она уделяла уйму времени, помогая делать первые, самые сложные, шаги на педагогическом поприще. Не поверите, но я всегда радовалась, когда Валентина Александровна приходила ко мне на урок - знала, что точно получу очередную порцию ее бесценных советов. Валентина Александровна так выстраивала анализ урока, что ты сам видел эти ошибки и сам же предлагал пути их устранения - и чувствовал себя таким молодцом! Валентина Александровна настойчиво советовала нам учиться не только по методичкам и умным книжкам по педагогике, а активнее использовать опыт старших коллег, в том числе преподающих другие предметы. Во многом благодаря Валентине Александровне, нашему мудрому и терпеливому наставнику, мы, все семеро молодых специалистов, по истечении трех лет успешно закончили начальную школу педагогического мастерства и прошли свою первую педагогическую аттестацию. Большинство из нас и сейчас преданы учительской профессии.

...Жизнь распорядилась так, что я, учитель по образованию, большую часть своей жизни посвятила архивному делу. Но уроки В.А. Поляковой не прошли для меня даром: участвуя в проверках архивов организаций, я всегда цель проверки видела не в том, чтобы, выявив недостатки, наказать, а в том, чтобы помочь справиться в трудностями, дать стимул к дальнейшему развитию и почувствовать уверенность в себе - спасибо Валентине Александровне за эти уроки мудрости и доброты!





Дорогая Валентина Александровна!

Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой! Примите слова искренней благодарности за Ваш подвижнический учительский труд, педагогический талант, за Вашу преданность профессии и нашей родной четвертой школе.

Ваш педагогический путь на Гатчинской земле – это часть истории старейшего образовательного учреждения нашего города. Ученикам и педагогам Гатчинской школы №4 Вы подарили более 40 лет общения! Для нас, Ваших коллег, Вы – образец верности своей профессии и ответственного отношения к любимому делу.

С глубокой благодарностью и уважением, дорогая Валентина Александровна, Вас вспоминают выпускники! От каждого из них – огромное СПАСИБО за знания, душевную щедрость, становление личности.

Вы – учитель, как говорят, от Бога! Учитель, которому верят, которого помнят и который оставил в каждом ученике частичку своего сердца!

Вы - завуч, наставник, в котором сплав профессионализма, интеллигентности, требовательности и справедливости, а главное порядочности и надежности, вселяли в учителей веру в свои силы и желание оставаться в профессии!

Но самое главное Ваше качество – это любовь к людям. И оказалось, что это взаимно! Земной Вам поклон! Пусть тепло наших сердец согревает Вас!

С уважением и признательностью, педагогический коллектив Гатчинской школы №4, выпускники 1970 года