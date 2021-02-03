Маркшейдер, стекловар и начальник электростанции – какие вакансии предлагает Ленинградская область

Так, на Каскаде Ладожских гидроэлектростанций (ТГК-1) в Волхове ищут начальника смены цеха электростанции. Его работа заключается в оперативном руководстве эксплуатацией гидроэлектростанцией. Кандидат должен уметь управлять всем оборудованием ГЭС, как на автоматическом, так и на ручном управлении, и обладать навыками работы с документами. Заработная плата на этой вакансии начинается от 50 тысяч рублей.

Еще одна интересная работа ждёт своего героя в Сланцах. Там требуется главный маркшейдер, который будет руководить производством маркшейдерских работ, проведением съемок и замеров открытых горных выработок, участвовать в рекультивации нарушенных земель, определять учет объемов извлеченной горной массы и полезных ископаемых в карьере. Заработная плата – 70 тысяч рублей.

Вакансия стекловара открыта в Киришах. Специалист должен обеспечивать производство качественной стекломассой. Заработная плата при этом составит от 27 до 50 тысяч рублей.

Самые высокооплачиваемые вакансии в регионе ждут рабочих и медиков.

В Кингисеппе ищут машинистов экскаватора и бульдозера, заработную плату обещают от 80 тысяч рублей. В Выборге ждут судовых сборщиков-достройщиков, трубопроводчиков и слесарей-монтажников на зарплату от 70 до 100 тысяч рублей.

В Тихвине приглашают на работу врачей различной специализации: врач функциональной диагностики, заведующий клинико-диагностической лабораторией-врач-лаборант, врач неонатолог, врач-педиатр, врач приемного отделения, врач-терапевт. Заработная плата – 80 тысяч рублей. Также здесь требуются заведующие отделениями, заработная плата – 80-100 тысяч рублей.

Сегодня служба занятости Ленинградской области предлагает своим клиентам 22 тысячи вакансий от 1870 работодателей региона. Работодателями заявлены вакансии по 1050 наименованиям профессий и специальностей. Подробную информацию о представленных вакансиях можно получить на портале «Работа в России» и в филиалах центра занятости населения Ленинградской области.