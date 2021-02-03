Маркшейдер, стекловар и начальник электростанции – какие вакансии предлагает Ленинградская область

Так, на Каскаде Ладожских
гидроэлектростанций (ТГК-1) в Волхове ищут начальника смены цеха
электростанции. Его работа заключается в оперативном руководстве эксплуатацией
гидроэлектростанцией. Кандидат должен уметь управлять всем оборудованием ГЭС,
как на автоматическом, так и на ручном управлении, и обладать навыками работы с
документами. Заработная плата на этой вакансии начинается от 50 тысяч рублей.
Еще одна интересная
работа ждёт своего героя в Сланцах. Там требуется главный маркшейдер, который
будет руководить производством маркшейдерских работ, проведением съемок и
замеров открытых горных выработок, участвовать в рекультивации нарушенных
земель, определять учет объемов извлеченной горной массы и полезных ископаемых
в карьере. Заработная плата – 70 тысяч рублей.
Вакансия стекловара
открыта в Киришах. Специалист должен обеспечивать производство качественной
стекломассой. Заработная плата при этом составит от 27 до 50 тысяч рублей.
Самые высокооплачиваемые
вакансии в регионе ждут рабочих и медиков.
В Кингисеппе ищут
машинистов экскаватора и бульдозера, заработную плату обещают от 80 тысяч
рублей. В Выборге ждут судовых сборщиков-достройщиков, трубопроводчиков и
слесарей-монтажников на зарплату от 70 до 100 тысяч рублей.
В Тихвине приглашают на
работу врачей различной специализации: врач функциональной диагностики,
заведующий клинико-диагностической лабораторией-врач-лаборант, врач неонатолог,
врач-педиатр, врач приемного отделения, врач-терапевт. Заработная плата – 80
тысяч рублей. Также здесь требуются заведующие отделениями, заработная плата –
80-100 тысяч рублей.
Сегодня служба занятости
Ленинградской области предлагает своим клиентам 22 тысячи вакансий от 1870
работодателей региона. Работодателями заявлены вакансии по 1050 наименованиям
профессий и специальностей. Подробную информацию о представленных вакансиях
можно получить на портале «Работа в России» и в филиалах центра занятости
населения Ленинградской области.