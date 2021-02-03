Выдача документов – без предварительной записи

Глава региона заявил, что в районах «зеленой» зоны в ближайшие дни будут сняты все ограничительные меры, введенные из-за пандемии, в «желтой» зоне также можно ждать послаблений, а вот «красная» зона остается практически без изменений.

- Мы приняли принципиальное решение – мы открываем МФЦ не только для бизнеса, но и для граждан. Мы снимаем много ограничений, но действуем избирательно. Если мы не сохраним систему «светофор», мы не остановим рост количества заболевших. Если мы разрешаем заниматься спортом одновременно большому количеству человек, то и массовые мероприятия можно проводить. Чтобы не было разговоров, что можно прийти в ресторан, но нельзя – в музей, - сказал Александр Дрозденко.

В ходе осмотра нового МФЦ, который открылся в центре Гатчины в декабре 2020 года, Александр Дрозденко оценил новый подход к организации работы центра «Мои документы».

В МФЦ работает 21 окно приема-выдачи документов, предоставляется 500 государственных, муниципальных и дополнительных услуг и более 400 услуг для бизнеса. В новом помещении продумана каждая деталь: работа инженерных систем под управлением программы «Умный дом», эргономичная мебель. В центре установлены бактерицидные лампы, станция для зарядки мобильных устройств, работает точка доступа к Wi-Fi, оборудована детская комната, комната матери и ребенка, здесь же можно сделать фото на документы.

В каждом окне предусмотрена возможность оплаты услуг через терминалы различных банков, установлены планшеты для подписания документов цифровой подписью и веб-камеры. Современные системы позволят автоматизировать работу персонала: робот-рука самостоятельно уничтожит бумагу и проставит печати, распознать текст документа помогут Viar-лампы. Благодаря специальному инфомату посетители смогут самостоятельно получать услуги онлайн, сканировать и печатать документы.