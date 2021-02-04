Инициатива Александра Дрозденко о создании мемориала под Гатчиной поддержана главой Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным

Глава Российского
исторического общества Сергей Нарышкин открыл расширенное заседание президиума
общества, проходившее 4 февраля в онлайн-формате. По его словам, в 2021 году в
связи с 75-летием окончания работы Суда народов – Нюрнбергского процесса и
будет готовиться строительство мемориала под Гатчиной. Это событие он связал с
темой сегодняшней дискуссии – «Современные подходы к оценке потерь среди гражданского
населения во время Великой Отечественной войны».
- Принято считать, что в
годы войны Советский Союз потерял 13 млн 680 тысяч человек из числа мирного
населения, – напомнил Сергей Нарышкин. – Но в последнее время совершенствуются
научные системы уточнения данных и открываются новые источники. В прошлом году
Российское историческое общество и Военное историческое общество выступили с
совместной инициативной создания мемориала в память о мирных жителях СССР,
ставших жертвами геноцида.
После выступления Сергей
Нарышкин предоставил слово главе 47-го региона Александру Дрозденко, отметив,
что его предложение о создании под Гатчиной памятника жертвам среди мирного
населения, было поддержано и одобрено. https://vk.com/smi47
Фото из архива "Гатчинской правды"