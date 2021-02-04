Инициатива Александра Дрозденко о создании мемориала под Гатчиной поддержана главой Российского исторического общества Сергеем Нарышкиным

Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин открыл расширенное заседание президиума общества, проходившее 4 февраля в онлайн-формате. По его словам, в 2021 году в связи с 75-летием окончания работы Суда народов – Нюрнбергского процесса и будет готовиться строительство мемориала под Гатчиной. Это событие он связал с темой сегодняшней дискуссии – «Современные подходы к оценке потерь среди гражданского населения во время Великой Отечественной войны».

- Принято считать, что в годы войны Советский Союз потерял 13 млн 680 тысяч человек из числа мирного населения, – напомнил Сергей Нарышкин. – Но в последнее время совершенствуются научные системы уточнения данных и открываются новые источники. В прошлом году Российское историческое общество и Военное историческое общество выступили с совместной инициативной создания мемориала в память о мирных жителях СССР, ставших жертвами геноцида.

После выступления Сергей Нарышкин предоставил слово главе 47-го региона Александру Дрозденко, отметив, что его предложение о создании под Гатчиной памятника жертвам среди мирного населения, было поддержано и одобрено. https://vk.com/smi47

Фото из архива "Гатчинской правды"