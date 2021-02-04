«Мы рассчитываем на активную молодёжь»

Организация входит в топ-10 ресурсных
центров страны и объединяет около тысячи волонтеров по всему региону. В период
распространения коронавирусной инфекции они оказывали помощь пожилым
ленинградцам с доставкой продуктов, лекарств и в решении бытовых вопросов. Сегодня
Ленинградский добровольческой центр развивает новое направление – инклюзивное
добровольчество, которое подразумевает приобщение к волонтерству людей с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая им возможность реализовать
свой потенциал, содействуя их приобщению к общественной жизни.
Экскурсию по центру для главы региона провела
заместитель руководителя Ксения Замерова. В центре расположены рабочие места
для координаторов, актовый зал, уютная кухня. Сотрудники центра приготовили подарки
своим гостям и вручили Александру Дрозденко, главе администрации Гатчинского
района Людмиле Нещадим и депутату Госдумы РФ Светлане Журовой сувениры с
символикой добровольцев Ленинградской области.
- Ресурсный добровольческий центр – это
штаб по взаимодействию всех волонтеров региона, которое выстроено по типу
пирамиды. В каждом поселении создан отряд добровольцев, они координируются на
уровне муниципальных районов, а затем – в областном центре. Это дает
возможность оперативно регулировать деятельность всех волонтеров. Речь идет про
различные массовые мероприятия или акции по раздаче защитных масок, продуктов
питания, подарков. В то же время, штаб координирует работу отдельных
направлений: «Волонтеры Победы», автоволонтеры, волонтеры серебряного возраста,
«Волонтеры культуры», - рассказал Александр Дрозденко по итогам осмотра.
Следующая «молодежная» встреча прошла в
кинотеатре «Победа» Гатчины, где недавно открылся коворкинг-центр. Новое
пространство объединяет в себе функциональные особенности классического
коворкинга, открытого молодежного пространства и ресурсного добровольческого
центра. Глава региона сказал, что создание сети молодежных коворкинг-центров
обеспечит различные возрастные категории молодежи возможностями для личного и
профессионального развития.
В ходе встречи с гатчинскими волонтерами,
представителями школьных и студенческих отрядов Александр Дрозденко откровенно
ответил на все их вопросы и поделился совместными планами на будущее.
- Работы меньше не будет, и мы
рассчитываем на вас. У нас есть договоренность с партией «Единая Россия» на
закупку медицинских масок: надо будет помочь разнести их людям старше 65 лет.
Несмотря на то, что пандемия пошла на спад, в регионе сохраняется высокий процент
заболевших среди людей старшего возраста. Поэтому мы приняли решение раздать им
маски, - сказал глава региона.
Также Александр Дрозденко поддержал идею
развития волонтерского движения «Дай 5». Всероссийский образовательный проект
был создан в рамках проектировочной недели #Мывместе участниками Всероссийского
конкурса для школьников «Большая перемена». Волонтеры готовы абсолютно
бесплатно объяснять школьникам возникшие вопросы по разным предметам.
Губернатор заявил, что в тех районах и населенных пунктах, где будет
развиваться движение «Дай 5», будут предусмотрены специальные помещения для
ребят, где они смогут собираться.
Волонтеры Гатчинского Дворца молодежи
задали вопрос о развитии международного молодежного обмена в Ленинградской
области, представители движения «Волонтеры Культуры» интересовались возможными
формами поощрения волонтеров, систематически занимающихся добровольчеством. Еще
один вопрос, обсуждаемый на встрече, касался школьного волонтерства.
Председатель комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов рассказал,
что в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» в Ленинградской области
начнут поэтапно вводить должность «советника по воспитанию», который станет
«вожатым» в современном понимании этого слова. Александр Дрозденко дал
поручение разработать требования к новой должности, учитывающие не только
профессиональные знания человека, но и навыки волонтерства.
В рамках развития дворового спорта
губернатор поддержал идею использования пришкольных стадионов для всех желающих
заниматься физической культурой во внеурочное время.
Также в ходе встречи было принято решение,
что в Ленинградской области появится свой браслет волонтера или специальная
карта, по которой владелец сможет воспользоваться скидкой в кинотеатре или
спортивном центре.
- Сегодня
убедился в том, что у нас в регионе нормальная молодежь, нам есть на кого
положиться. Горжусь, что волонтерское движение в Ленинградской области
состоялось. В нем сегодня собраны наиболее активные люди разного возраста,
которые приходят с искренним желанием помочь, - отметил Александр Дрозденко.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Ольги Фирсовой