«Мы рассчитываем на активную молодёжь»

Организация входит в топ-10 ресурсных центров страны и объединяет около тысячи волонтеров по всему региону. В период распространения коронавирусной инфекции они оказывали помощь пожилым ленинградцам с доставкой продуктов, лекарств и в решении бытовых вопросов. Сегодня Ленинградский добровольческой центр развивает новое направление – инклюзивное добровольчество, которое подразумевает приобщение к волонтерству людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая им возможность реализовать свой потенциал, содействуя их приобщению к общественной жизни.

Экскурсию по центру для главы региона провела заместитель руководителя Ксения Замерова. В центре расположены рабочие места для координаторов, актовый зал, уютная кухня. Сотрудники центра приготовили подарки своим гостям и вручили Александру Дрозденко, главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим и депутату Госдумы РФ Светлане Журовой сувениры с символикой добровольцев Ленинградской области.

- Ресурсный добровольческий центр – это штаб по взаимодействию всех волонтеров региона, которое выстроено по типу пирамиды. В каждом поселении создан отряд добровольцев, они координируются на уровне муниципальных районов, а затем – в областном центре. Это дает возможность оперативно регулировать деятельность всех волонтеров. Речь идет про различные массовые мероприятия или акции по раздаче защитных масок, продуктов питания, подарков. В то же время, штаб координирует работу отдельных направлений: «Волонтеры Победы», автоволонтеры, волонтеры серебряного возраста, «Волонтеры культуры», - рассказал Александр Дрозденко по итогам осмотра.

Следующая «молодежная» встреча прошла в кинотеатре «Победа» Гатчины, где недавно открылся коворкинг-центр. Новое пространство объединяет в себе функциональные особенности классического коворкинга, открытого молодежного пространства и ресурсного добровольческого центра. Глава региона сказал, что создание сети молодежных коворкинг-центров обеспечит различные возрастные категории молодежи возможностями для личного и профессионального развития.

В ходе встречи с гатчинскими волонтерами, представителями школьных и студенческих отрядов Александр Дрозденко откровенно ответил на все их вопросы и поделился совместными планами на будущее.

- Работы меньше не будет, и мы рассчитываем на вас. У нас есть договоренность с партией «Единая Россия» на закупку медицинских масок: надо будет помочь разнести их людям старше 65 лет. Несмотря на то, что пандемия пошла на спад, в регионе сохраняется высокий процент заболевших среди людей старшего возраста. Поэтому мы приняли решение раздать им маски, - сказал глава региона.

Также Александр Дрозденко поддержал идею развития волонтерского движения «Дай 5». Всероссийский образовательный проект был создан в рамках проектировочной недели #Мывместе участниками Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Волонтеры готовы абсолютно бесплатно объяснять школьникам возникшие вопросы по разным предметам. Губернатор заявил, что в тех районах и населенных пунктах, где будет развиваться движение «Дай 5», будут предусмотрены специальные помещения для ребят, где они смогут собираться.

Волонтеры Гатчинского Дворца молодежи задали вопрос о развитии международного молодежного обмена в Ленинградской области, представители движения «Волонтеры Культуры» интересовались возможными формами поощрения волонтеров, систематически занимающихся добровольчеством. Еще один вопрос, обсуждаемый на встрече, касался школьного волонтерства.

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов рассказал, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» в Ленинградской области начнут поэтапно вводить должность «советника по воспитанию», который станет «вожатым» в современном понимании этого слова. Александр Дрозденко дал поручение разработать требования к новой должности, учитывающие не только профессиональные знания человека, но и навыки волонтерства.

В рамках развития дворового спорта губернатор поддержал идею использования пришкольных стадионов для всех желающих заниматься физической культурой во внеурочное время.

Также в ходе встречи было принято решение, что в Ленинградской области появится свой браслет волонтера или специальная карта, по которой владелец сможет воспользоваться скидкой в кинотеатре или спортивном центре.

- Сегодня убедился в том, что у нас в регионе нормальная молодежь, нам есть на кого положиться. Горжусь, что волонтерское движение в Ленинградской области состоялось. В нем сегодня собраны наиболее активные люди разного возраста, которые приходят с искренним желанием помочь, - отметил Александр Дрозденко.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Ольги Фирсовой