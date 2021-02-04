Победа гатчинских шахматистов

Честь Гатчины защищала команда, в которую вошли Михаил Федоров (центр «Диалог»), Артем Горлов (СКЦ имени А.А. Алехина), Артем Дроздов и Вера Моторина («Шахматное королевство»).

В результате, наша команда шахматистов смогла завоевать победу, обойдя с отрывом в 4,5 очка команды из Сертолово, Волхова, Соснового бора, Кингисеппа, Колтушей, Всеволожского и Тосненского районов.

Кроме этого, в личном зачете в Гатчину уехал дубль золотых наград. Артем Горлов завоевал первое место среди юношей с абсолютным результатом 9 из 9. Вера Моторина стала лучшей среди девушек с результатом 8,5 из 9. В рамках подготовки к Высшей лиге Первенства России достойно выступил Артем Сапелкин, набрав 50 % очков.