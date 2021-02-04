Победа гатчинских шахматистов

Честь Гатчины защищала
команда, в которую вошли Михаил Федоров (центр «Диалог»), Артем Горлов (СКЦ
имени А.А. Алехина), Артем Дроздов и Вера Моторина («Шахматное королевство»).
В результате, наша
команда шахматистов смогла завоевать победу, обойдя с отрывом в 4,5 очка
команды из Сертолово, Волхова, Соснового бора, Кингисеппа, Колтушей,
Всеволожского и Тосненского районов.
Кроме этого, в личном
зачете в Гатчину уехал дубль золотых наград. Артем Горлов завоевал первое место
среди юношей с абсолютным результатом 9 из 9. Вера Моторина стала лучшей среди
девушек с результатом 8,5 из 9. В рамках подготовки к Высшей лиге Первенства
России достойно выступил Артем Сапелкин, набрав 50 % очков.