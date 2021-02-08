Игорь Кириллов получил путевку на Всемирную спартакиаду

Сегодня в аэропорту «Пулково» Игоря Кириллова встречали официальные лица и представители коллектива фермерского хозяйства «Муслим» Гатчинского района, где он успешно работает.

Наш спортсмен Игорь Кириллов показал лучшее время на дистанции 2,5 км и завоевал золотую медаль в лыжном спринте в первом дивизионе, обойдя 62 участников.

В 2018 году Игорь Кириллов дважды проходил обучение в областном Мультицентре социальной и трудовой интеграции, после чего был успешно трудоустроен в Гатчинском районе в фермерское хозяйство «Муслим».

Молодой человек профессионально занимается лыжным спортом, а также увлекается футболом и бадминтоном.

Благодаря победе на Всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады по зимним видам спорта в Казани, впервые в истории спортсмен из Ленинградской области выступит на Зимних Специальных Олимпийских играх 2022 года.