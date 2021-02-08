Игорь Кириллов получил путевку на Всемирную спартакиаду

Сегодня в аэропорту «Пулково» Игоря Кириллова
встречали официальные лица и представители коллектива фермерского хозяйства
«Муслим» Гатчинского района, где он успешно работает.
Наш
спортсмен Игорь Кириллов показал лучшее время на дистанции 2,5 км и завоевал
золотую медаль в лыжном спринте в первом дивизионе, обойдя 62 участников.
В
2018 году Игорь Кириллов дважды проходил обучение в областном Мультицентре
социальной и трудовой интеграции, после чего был успешно трудоустроен в
Гатчинском районе в фермерское хозяйство «Муслим».
Молодой
человек профессионально занимается лыжным спортом, а также увлекается
футболом и бадминтоном.
Благодаря
победе на Всероссийской
спартакиаде специальной Олимпиады по зимним видам спорта в Казани, впервые в истории спортсмен из Ленинградской
области выступит на Зимних Специальных Олимпийских играх 2022 года.