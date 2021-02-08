Президентская библиотека – ко Дню российской науки

Российская академия наук была основана по распоряжению императора Петра I Указом правительствующего Сената от 28 января (8 февраля) 1724 года. За время своего существования учреждение претерпело множество изменений и сменило несколько названий: Академия наук и художеств, Императорская Академия наук, Императорская Санкт-Петербургская Академия наук, Академия наук СССР и, наконец, с 21 ноября 1991 года – Российская академия наук.

Пётр Пекарский, исследователь русской литературы и истории, в своём обширном труде «История Императорской Академии наук в Петербурге» (1870), представленном на портале Президентской библиотеки, высказал предположение, что намерение учредить академию наук в Петербурге возникло у Петра I не позже 1720 года. Этому решению способствовали примеры европейских государств, где уже были открыты подобные учреждения.

Однако Петербургская академия существенно отличалась от зарубежных научных организаций. Она была государственным учреждением и соединила функции проведения научных исследований и обучения, имея в своём составе университет и гимназию.

Денежные средства для создания академии предполагалось ассигновать из государственного казначейства. Из рукописей, полученных в качестве трофеев, была составлена библиотека, дополненная закупкой книг за границей. А из разнообразных коллекций, полученных Петром во время заграничных путешествий, образовалась кунсткамера. Каждый академик должен был составить учебное руководство для юношества и ежедневно по часу заниматься с воспитанниками «публичным преподаванием» своего предмета, а затем – подготовкой одного или двух из них для замещения со временем академической должности.

На портале Президентской библиотеки читатели могут ознакомиться с электронной копией раритетного издания «Материалы для истории Императорской Академии наук». В нём содержится информация, извлечённая из указов, протоколов канцелярии, контрактов, книг текущих дел, а также переписка руководителей и сотрудников Императорской Академии наук на русском и немецком языках. В предисловии к изданию сказано: «Рукописи, сохранившиеся в архиве академии, заключают в себе много любопытных данных не только для истории академии наук, но и вообще для истории образованности и распространения знаний в России, а также для характеристики быта и общественных нравов».

Целую эпоху в истории Академии и российской науки в целом составила научная, просветительская и организаторская деятельность великого учёного-энциклопедиста Михаила Ломоносова. Он обогатил человечество фундаментальными открытиями в области химии, физики, астрономии, геологии, географии; внёс большой вклад в разработку истории, языкознания и поэтики; организовал в 1748 году первую химическую лабораторию; активно участвовал в 1755 году в основании Московского университета, ныне по праву носящего его имя.

На портале Президентской библиотеки Михаилу Ломоносову посвящена обширная коллекция электронных копий документов, в которой представлены исследования, очерки и архивные материалы, посвящённые жизни и деятельности учёного, его труды по грамматике русского языка, истории и металлургии, отдельные письма. Ряд произведений крупного русского научного деятеля раскрывает его литературный талант.

Символично, что День российской науки совпадает с днём рождения другого выдающегося русского учёного, члена-корреспондента Императорской Санкт-Петербургской Академии наук – Дмитрия Менделеева. Его жизни и деятельности также посвящена размещённая на портале Президентской библиотеки электронная коллекция. В подборку вошли труды Менделеева, переписка, архивные документы и исследования его научной, педагогической, общественной деятельности и многое другое. Материалы коллекции показывают, что научные интересы Дмитрия Менделеева не ограничивались изучением химии. Он занимался исследованиями в области физики, метеорологии, геологии, приборостроения, экономики и даже воздухоплавания, был одним из основателей современной метрологии.

Россия всегда по праву гордилась и гордится талантливыми учёными, трудами которых развиваются отечественная и мировая наука. Президентская библиотека, формируя и сохраняя в электронно-цифровой форме произведения и документы по истории, теории и практике российской государственности, по вопросам русского языка как государственного языка Российской Федерации, работает в тесном сотрудничестве с ведущими российскими учреждениями науки, образования и культуры. Руководители многих из них являются крупными учёными в различных областях, возглавляют научные коллективы университетов и институтов, входят в состав Учёного совета Президентской библиотеки.

Поздравляем с профессиональным праздником – Днём российской науки – всех, кто выбрал для себя путь учёного, исследователя, первооткрывателя.

Желаем новых профессиональных успехов и достижений!