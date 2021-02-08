Президентская библиотека – ко Дню российской науки

Российская академия наук
была основана по распоряжению императора Петра I Указом правительствующего
Сената от 28 января (8 февраля) 1724 года. За время своего существования
учреждение претерпело множество изменений и сменило несколько названий:
Академия наук и художеств, Императорская Академия наук, Императорская
Санкт-Петербургская Академия наук, Академия наук СССР и, наконец, с 21 ноября
1991 года – Российская академия наук.
Пётр Пекарский,
исследователь русской литературы и истории, в своём обширном труде «История
Императорской Академии наук в Петербурге» (1870), представленном на портале
Президентской библиотеки, высказал предположение, что намерение учредить
академию наук в Петербурге возникло у Петра I не позже 1720 года. Этому решению
способствовали примеры европейских государств, где уже были открыты подобные
учреждения.
Однако Петербургская
академия существенно отличалась от зарубежных научных организаций. Она была
государственным учреждением и соединила функции проведения научных исследований
и обучения, имея в своём составе университет и гимназию.
Денежные средства для
создания академии предполагалось ассигновать из государственного казначейства.
Из рукописей, полученных в качестве трофеев, была составлена библиотека,
дополненная закупкой книг за границей. А из разнообразных коллекций, полученных
Петром во время заграничных путешествий, образовалась кунсткамера. Каждый
академик должен был составить учебное руководство для юношества и ежедневно по
часу заниматься с воспитанниками «публичным преподаванием» своего предмета, а
затем – подготовкой одного или двух из них для замещения со временем
академической должности.
На портале Президентской
библиотеки читатели могут ознакомиться с электронной копией раритетного издания
«Материалы для истории Императорской Академии наук». В нём содержится
информация, извлечённая из указов, протоколов канцелярии, контрактов, книг
текущих дел, а также переписка руководителей и сотрудников Императорской
Академии наук на русском и немецком языках. В предисловии к изданию сказано:
«Рукописи, сохранившиеся в архиве академии, заключают в себе много любопытных
данных не только для истории академии наук, но и вообще для истории
образованности и распространения знаний в России, а также для характеристики
быта и общественных нравов».
Целую эпоху в истории
Академии и российской науки в целом составила научная, просветительская и
организаторская деятельность великого учёного-энциклопедиста Михаила
Ломоносова. Он обогатил человечество фундаментальными открытиями в области
химии, физики, астрономии, геологии, географии; внёс большой вклад в разработку
истории, языкознания и поэтики; организовал в 1748 году первую химическую
лабораторию; активно участвовал в 1755 году в основании Московского
университета, ныне по праву носящего его имя.
На портале Президентской
библиотеки Михаилу Ломоносову посвящена обширная коллекция электронных копий
документов, в которой представлены исследования, очерки и архивные материалы,
посвящённые жизни и деятельности учёного, его труды по грамматике русского
языка, истории и металлургии, отдельные письма. Ряд произведений крупного
русского научного деятеля раскрывает его литературный талант.
Символично, что День
российской науки совпадает с днём рождения другого выдающегося русского
учёного, члена-корреспондента Императорской Санкт-Петербургской Академии наук –
Дмитрия Менделеева. Его жизни и деятельности также посвящена размещённая на
портале Президентской библиотеки электронная коллекция. В подборку вошли труды
Менделеева, переписка, архивные документы и исследования его научной, педагогической,
общественной деятельности и многое другое. Материалы коллекции показывают, что
научные интересы Дмитрия Менделеева не ограничивались изучением химии. Он
занимался исследованиями в области физики, метеорологии, геологии,
приборостроения, экономики и даже воздухоплавания, был одним из основателей
современной метрологии.
Россия всегда по праву
гордилась и гордится талантливыми учёными, трудами которых развиваются
отечественная и мировая наука. Президентская библиотека, формируя и сохраняя в
электронно-цифровой форме произведения и документы по истории, теории и
практике российской государственности, по вопросам русского языка как
государственного языка Российской Федерации, работает в тесном сотрудничестве с
ведущими российскими учреждениями науки, образования и культуры. Руководители
многих из них являются крупными учёными в различных областях, возглавляют
научные коллективы университетов и институтов, входят в состав Учёного совета
Президентской библиотеки.
Поздравляем с
профессиональным праздником – Днём российской науки – всех, кто выбрал для себя
путь учёного, исследователя, первооткрывателя.
Желаем новых
профессиональных успехов и достижений!