Реактор ПИК в Гатчине: старт дан!

Заседание совета по науке прошло в режиме видеоконференции. Его участниками стали президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и руководитель Росатома Алексей Лихачёв, которые находятся в Гатчине.

Как отметил Михаил Ковальчук, «это фактически первое важнейшее событие Года науки, – мы запускаем знаковую установку. Я хочу обратить внимание, что эта установка разработана, изготовлена, сделана и запускается только отечественными силами… Мы запускаем прибор, который, помимо того, что является уникальной установкой для проведения научных исследований совершенно заоблачного уровня, является и базовой установкой для технологических прорывов в первую очередь в области создания новых материалов и новых технологий в энергетике, создания принципиально новых лекарств и биомедицинских технологий, в частности, ядерно-медицинских, безусловно, сельского хозяйства и многого другого. …Сегодня мы будем вводить в режим проведения тестовых экспериментов наши первые пять экспериментальных станций. В двух из этих пяти станций – вклад немецкой стороны, то есть мы создали их вместе с нашими германскими коллегами. Это тоже важно и отрадно сегодня отметить».

И вот ученые услышали долгожданную команду, которую дал Владимир Путин: «Уважаемый Михаил Валентинович, прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы и начать тестовый эксперимент».

Ковальчук отметил, что для запуска был сделан памятный золотой ключ, который он вручил дежурной смене и попросил начать процесс ввода реактора в энергетический режим работы.

«Я хочу доложить, Владимир Владимирович, что реактор начал выходить в штатный режим работы. Это длительный, долгий, сложный процесс, но я хочу доложить, что мы успешно преодолели этот этап», - заявил президент НИЦ «Курчатовский институт».

Путин поблагодарил команду института и всех коллег, пожелал им успешной, плодотворной работы.

«Институт у вас с огромными традициями, с беспрецедентно высоким уровнем подготовки специалистов. Вы нас, нашу страну удивляли не один раз своими открытиями. Уверен, что и этот шаг вперед пойдет на пользу всей нашей великой державе», - отметил президент РФ.

Фото с официального сайта Президента РФ