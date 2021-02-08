Реактор ПИК в Гатчине: старт дан!

Заседание
совета по науке прошло в режиме видеоконференции. Его участниками стали президент
Курчатовского института Михаил Ковальчук и руководитель Росатома Алексей Лихачёв,
которые находятся в Гатчине.
Как
отметил Михаил Ковальчук, «это фактически первое важнейшее событие Года науки,
– мы запускаем знаковую установку. Я хочу обратить внимание, что эта установка
разработана, изготовлена, сделана и запускается только отечественными силами… Мы
запускаем прибор, который, помимо того, что является уникальной установкой для
проведения научных исследований совершенно заоблачного уровня, является и
базовой установкой для технологических прорывов в первую очередь в области
создания новых материалов и новых технологий в энергетике, создания
принципиально новых лекарств и биомедицинских технологий, в частности,
ядерно-медицинских, безусловно, сельского хозяйства и многого другого. …Сегодня
мы будем вводить в режим проведения тестовых экспериментов наши первые пять
экспериментальных станций. В двух из этих пяти станций – вклад немецкой
стороны, то есть мы создали их вместе с нашими германскими коллегами. Это тоже
важно и отрадно сегодня отметить».
И
вот ученые услышали долгожданную команду, которую дал Владимир Путин: «Уважаемый
Михаил Валентинович, прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы и
начать тестовый эксперимент».
Ковальчук
отметил, что для запуска был сделан памятный золотой ключ, который он вручил дежурной
смене и попросил начать процесс ввода реактора в энергетический режим работы.
«Я
хочу доложить, Владимир Владимирович, что реактор начал выходить в штатный
режим работы. Это длительный, долгий, сложный процесс, но я хочу доложить, что
мы успешно преодолели этот этап», - заявил президент НИЦ «Курчатовский институт».
Путин
поблагодарил команду института и всех коллег, пожелал им успешной, плодотворной
работы.
«Институт
у вас с огромными традициями, с беспрецедентно высоким уровнем подготовки
специалистов. Вы нас, нашу страну удивляли не один раз своими открытиями. Уверен,
что и этот шаг вперед пойдет на пользу всей нашей великой державе», - отметил
президент РФ.
Фото с официального сайта Президента РФ