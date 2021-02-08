В День Науки президент Владимир Путин запустит реактор ПИК в Гатчине

«Президент начинает [неделю] с очень важной темы научно-технологического развития нашей страны, - заметил представитель Кремля. - Сегодня он проведет заседание Совета по науке и образованию».

«На этот раз будет дан старт очень масштабному проекту высокопоточного реактора ПИК в Гатчине (Ленинградская область - прим. ТАСС), - уточнил пресс-секретарь. - Президент как раз даст команду на вывод этого реактора на энергетический режим работы и начало тестов».

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что во время заседания запланировано «достаточно объемное выступление Путина». Также ожидаются выступления президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, гендиректора Российского научного фонда Александра Хлунова, руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой и завлаборатории МФТИ Максима Никитина.