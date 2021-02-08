В Ленинградской области к борьбе с борщевиком - готовы!

В Ленинградской области к борьбе с борщевиком - готовы!

Более чем на половину увеличится в 2021 году площадь борьбы с борщевиком в Ленинградской области. В 2021 году в борьбу включатся 97 муниципальных образований из 16 районов (на 35 больше, чем годом ранее), работы будут проводиться на площади в 4,2 тыс. га (+59%).

Рубрики : Сельское хозяйство     08 Feb 2021

Увеличения площадей борьбы с борщевиком удалось достичь за счет сокращения доли обязательного софинансирования для муниципальных образований с 30% до 5-15% и увеличения финансирования до 65 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

Планы проведения работ по борьбе с борщевиком на 2021 год обсудил сегодня с главами администраций районов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе видеоконференции. Глава региона отметил, что если все собственники земельных участков будут активно бороться с опасным сорным растением, его возможно победить, для этого есть все условия: программа, финансирование, возможность штрафовать в рамках земельного контроля нерадивых собственников.

Кроме того, Александр Дрозденко предложил в рамках Года чистой воды провести субботники по уничтожению борщевика на берегах водоемов, где запрещена химическая обработка.

Напомним, что в Ленинградской области реализуется программа борьбы с борщевиком. Из регионального бюджета субсидируются работы по уничтожению опасного сорняка на землях муниципальных образований, сельскохозяйственных поселениях и отводов дорог.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+