В Ленинградской области к борьбе с борщевиком - готовы!

Увеличения площадей борьбы с борщевиком удалось достичь за счет сокращения доли обязательного софинансирования для муниципальных образований с 30% до 5-15% и увеличения финансирования до 65 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

Планы проведения работ по борьбе с борщевиком на 2021 год обсудил сегодня с главами администраций районов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе видеоконференции. Глава региона отметил, что если все собственники земельных участков будут активно бороться с опасным сорным растением, его возможно победить, для этого есть все условия: программа, финансирование, возможность штрафовать в рамках земельного контроля нерадивых собственников.

Кроме того, Александр Дрозденко предложил в рамках Года чистой воды провести субботники по уничтожению борщевика на берегах водоемов, где запрещена химическая обработка.

Напомним, что в Ленинградской области реализуется программа борьбы с борщевиком. Из регионального бюджета субсидируются работы по уничтожению опасного сорняка на землях муниципальных образований, сельскохозяйственных поселениях и отводов дорог.