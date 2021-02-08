В Ленинградской области к борьбе с борщевиком - готовы!

Увеличения площадей
борьбы с борщевиком удалось достичь за счет сокращения доли обязательного
софинансирования для муниципальных образований с 30% до 5-15% и увеличения
финансирования до 65 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.
Планы проведения работ по
борьбе с борщевиком на 2021 год обсудил сегодня с главами администраций районов
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе видеоконференции.
Глава региона отметил, что если все собственники земельных участков будут
активно бороться с опасным сорным растением, его возможно победить, для этого
есть все условия: программа, финансирование, возможность штрафовать в рамках
земельного контроля нерадивых собственников.
Кроме того, Александр
Дрозденко предложил в рамках Года чистой воды провести субботники по
уничтожению борщевика на берегах водоемов, где запрещена химическая обработка.
Напомним, что в
Ленинградской области реализуется программа борьбы с борщевиком. Из
регионального бюджета субсидируются работы по уничтожению опасного сорняка на
землях муниципальных образований, сельскохозяйственных поселениях и отводов
дорог.