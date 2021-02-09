Чертова дюжина пожаров в Гатчинском районе

2 февраля в посёлке Тайцы в доме на две семьи выгорела часть дома. На месте пожара обнаружены двое погибших. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На следующий день в садоводстве «Магистраль» массива «Кобралово» сгорел дачный дом, погибла пожилая женщина.

4 февраля в Вырице в частной бане выгорело парное помещение и частично кровля. Причина пожара – неисправность дымохода печи.

5 февраля в Гатчине на улице Гоголя сгорел автомобиль «Мерседес Спринтер». От пожара пострадал частный дом, рядом с которым была припаркована машина. На нем оплавился сайдинг и лопнули стекла. Проводится проверка.

В этот же день в Сиверском сгорела бытовка на территории магазина «Вимос». Принадлежность бытовки и причины случившегося устанавливаются.

Сразу несколько пожаров произошло 6 февраля: в садоводстве «Азимут» массива «Тайцы» в дачном доме выгорела комната. В деревне Остров в результате аварийного режима работы участка электросети сгорел частный жилой дом, а в Вырице из-за неисправности печной трубы выгорело помещение парной в частной бане.

7 февраля в коттеджном посёлке «Графская Славянка» сгорел дом. Проводится проверка. А в садоводстве «Тайберри» выгорели внутренние помещения и кровля в частной бане. Причина – неисправность печной трубы.

В тот же день в деревне Малая Ивановка в частном доме выгорел кровля на площади 5 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стала неисправность дымохода печной трубы.

8 февраля в Гатчине на Красноармейском проспекте в квартире многоквартирного жилого дома в комнате выгорела внутренняя обстановка на площади одного кв. метра. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района