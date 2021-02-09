Чертова дюжина пожаров в Гатчинском районе

2 февраля в посёлке Тайцы в доме на две семьи выгорела
часть дома. На месте пожара обнаружены двое погибших. Обстоятельства случившегося
устанавливаются.
На следующий день в садоводстве «Магистраль» массива
«Кобралово» сгорел дачный дом, погибла пожилая женщина.
4 февраля в Вырице в частной бане выгорело парное
помещение и частично кровля. Причина пожара – неисправность дымохода печи.
5 февраля в Гатчине на улице Гоголя сгорел автомобиль
«Мерседес Спринтер». От пожара пострадал частный дом, рядом с которым была
припаркована машина. На нем оплавился сайдинг и лопнули стекла. Проводится
проверка.
В этот же день в Сиверском сгорела бытовка на
территории магазина «Вимос». Принадлежность бытовки и причины случившегося
устанавливаются.
Сразу несколько пожаров произошло 6 февраля: в
садоводстве «Азимут» массива «Тайцы» в дачном доме выгорела комната. В деревне
Остров в результате аварийного режима работы участка электросети сгорел частный
жилой дом, а в Вырице из-за неисправности печной трубы выгорело помещение
парной в частной бане.
7 февраля в коттеджном посёлке «Графская Славянка» сгорел
дом. Проводится проверка. А в садоводстве «Тайберри» выгорели внутренние
помещения и кровля в частной бане. Причина – неисправность печной трубы.
В тот же день в деревне Малая Ивановка в частном доме
выгорел кровля на площади 5 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара
стала неисправность дымохода печной трубы.
8 февраля в Гатчине на Красноармейском проспекте в
квартире многоквартирного жилого дома в комнате выгорела внутренняя обстановка
на площади одного кв. метра. Проводится проверка.
ОНДиПР
Гатчинского района