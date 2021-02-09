Дикие лебеди в Гатчинском парке

Дикие лебеди в Гатчинском парке

Как сообщает на своей страничке «ВКонтакте» фотограф Вячеслав Заметня, этой зимой на Белом озере в Дворцовом парке Гатчины вместе с парковыми лебедями остались зимовать двое диких.

Рубрики : Общество     09 Feb 2021

У парковых лебедей (самец Гоша и его дочь Серебрянка) крылья подрезаны. Дикие же лебеди свободно перемещаются по всему большому озеру, используя крылья. Утром 7-го февраля в сильный мороз парковые лебеди и дикие держались на разных полыньях. Дикие – на полынье у павильона Венеры, именно там был сделан этот снимок.

Пользователям, переживающим за лебедей, Вячеслав ответил, что они не замерзнут. Вода открытая там всегда есть, бьют ключи, еды полно. Главное для них корм. Лебеди спокойно могут ночевать на льду даже в 40-градусный мороз. Ну, а если вдруг совсем прижмут холода, и кормить перестанут, то просто встанут на крыло и поминай как звали. Для них 100 км – как для нас в соседний дом пойти.

Источник: Птицы СПб и России

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