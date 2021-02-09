Невыездные должники смогут в режиме онлайн отслеживать свой статус

"На портале госуслуг
начал функционировать новый цифровой сервис Федеральной службы судебных
приставов, который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить
информацию о ходе исполнительного производства", - рассказали в ФССП.
Сегодня для направления
запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос
будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника
ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.
Сервис разработан совместно минцифры и службой судебных приставов.
"Ежедневно на
портале госуслуг новой услугой ФССП пользуются порядка 25 тысяч граждан, что само
по себе показывает его востребованность, - сказал заместитель министра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев. -
Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 70
процентах случаев дающего ответ в пределах 3 секунд".
Как подчеркивают в службе
судебных приставов, новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую
информацию по всем стадиям исполнительного производства, быть в курсе
ограничений, которые могут быть на них наложены. Так, например, более 3,5 млн
должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, направлено
более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении
транспортных средств и т.д.
Ограничение
регистрационных действий означает, что человек не сможет, например, продать
машину: покупателям не разрешат перерегистрировать ее на себя. Поэтому при
покупке автомобиля с рук есть смысл попросить продавца провериться на портале
госуслуг, чтобы избежать сюрпризов.
Поскольку многие люди
по-прежнему еще не научились дружить с интернетом, служба судебных приставов
использует и другие методы, чтобы довести до людей информацию.
"Российская газета" https://rg.ru/2021/02/07/nevyezdnye-dolzhniki-smogut-v-rezhime-onlajn-otslezhivat-svoj-status.html