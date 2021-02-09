Невыездные должники смогут в режиме онлайн отслеживать свой статус

"На портале госуслуг начал функционировать новый цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства", - рассказали в ФССП.

Сегодня для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д. Сервис разработан совместно минцифры и службой судебных приставов.

"Ежедневно на портале госуслуг новой услугой ФССП пользуются порядка 25 тысяч граждан, что само по себе показывает его востребованность, - сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Огуряев. - Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 70 процентах случаев дающего ответ в пределах 3 секунд".

Как подчеркивают в службе судебных приставов, новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства, быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены. Так, например, более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, направлено более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств и т.д.

Ограничение регистрационных действий означает, что человек не сможет, например, продать машину: покупателям не разрешат перерегистрировать ее на себя. Поэтому при покупке автомобиля с рук есть смысл попросить продавца провериться на портале госуслуг, чтобы избежать сюрпризов.

Поскольку многие люди по-прежнему еще не научились дружить с интернетом, служба судебных приставов использует и другие методы, чтобы довести до людей информацию.





"Российская газета" https://rg.ru/2021/02/07/nevyezdnye-dolzhniki-smogut-v-rezhime-onlajn-otslezhivat-svoj-status.html



