В период морозов особое внимание - обогревателям

Соблюдайте правила
пожарной безопасности в период сильных морозов.
Чтобы не случился пожар в
вашем доме:
- используйте
обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором;
- не оставляйте
обогреватели без присмотра;
- устанавливайте
обогреватель на безопасном расстоянии от занавесок и мебели;
- не оставляйте на ночь
включенные электрообогреватели;
- не используйте
электрообогреватели для сушки вещей;
- не допускайте
избыточного накаливания печей.
Обращаем внимание родителей: присматривайте за
детьми, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар.
Помните, что пожар легче
предупредить, чем потушить.
При обнаружении пожара немедленно сообщайте по
телефонам: 01, с сотового телефона 101 или 112.