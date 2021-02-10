В период морозов особое внимание - обогревателям

В период морозов особое внимание - обогревателям

В период морозов жителей Ленинградской области призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Рубрики : Общество     10 Feb 2021

Соблюдайте правила пожарной безопасности в период сильных морозов.

Чтобы не случился пожар в вашем доме:

- используйте обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором;

- не оставляйте обогреватели без присмотра;

- устанавливайте обогреватель на безопасном расстоянии от занавесок и мебели;

- не оставляйте на ночь включенные электрообогреватели;

- не используйте электрообогреватели для сушки вещей;

- не допускайте избыточного накаливания печей.

 Обращаем внимание родителей: присматривайте за детьми, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.

 При обнаружении пожара немедленно сообщайте по телефонам: 01, с сотового телефона 101 или 112.

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