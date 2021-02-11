С «Гатчинской правдой» в Антарктиде и на Канарских островах

С «Гатчинской правдой» в Антарктиде и на Канарских островах

Гатчинцы принимают активное участие в творческих конкурсах в честь 90-летия «Гатчинской правды».

Рубрики : 90 лет "Гатчинской правде"     11 Feb 2021

Свои фотографии на конкурс «С «Гатчинской правдой» по жизни» прислал моряк с 38-летним стажем Валерий Николаевич Максименко. В рейсах и на Канарских островах, и в Антарктиде Валерий Николаевич читает любимую газету, от первой до последней страницы.

Валерий Николаевич Максименко – механик холодильных установок, обошел на научно-исследовательских, торговых и рыболовецких судах 28 стран мира, член Гатчинского Морского собрания.

В Гатчине Валерий Николаевич живет с 2014 года, и с тех пор выписывает «Гатчинскую правду».

 

 

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