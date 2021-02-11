С «Гатчинской правдой» в Антарктиде и на Канарских островах

Свои фотографии на конкурс «С «Гатчинской правдой» по жизни» прислал моряк с 38-летним стажем Валерий Николаевич Максименко. В рейсах и на Канарских островах, и в Антарктиде Валерий Николаевич читает любимую газету, от первой до последней страницы.
Валерий
Николаевич Максименко – механик холодильных установок, обошел на
научно-исследовательских, торговых и рыболовецких судах 28 стран мира, член
Гатчинского Морского собрания.
В
Гатчине Валерий Николаевич живет с 2014 года, и с тех пор выписывает
«Гатчинскую правду».