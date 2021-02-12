Гатчинский район: 23 новых covid-пациента

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 23 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+13)

- с. Рождествено (+1)

- п. Сиверский (+1)

- д. Белогорка (+1)

- д. Большие Колпаны (+2)

- д. Горки (Веревское СП) (+2)

- д. Парицы (+1)

- д. Ермолино (+1)

- д. Малое Замостье (+1)

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 4 780 человек, 4 305 из их числа – 90,1 % - выздоровели. Скончались 84 человека.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 12 февраля коронавирусная инфекция диагностирована у 33 210 человек, 29 490 человек поправились, 487 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 88,8 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 2029 человек (выздоровели 1843),

- г. Коммунар – 295 человек (выздоровели 277),

- п. Сиверский – 256 человек (выздоровели 243),

- п. Вырица – 240 человек (выздоровели 221),

- п. Тайцы – 135 человек (выздоровели 132),

- п. Новый Свет – 131 человек (выздоровели 123),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Малое Верево – 86 человек (выздоровели 82),

- д. Большие Колпаны – 84 человека (выздоровели 77),

- с. Никольское – 81 человек (выздоровели 72),

- п. Дружная Горка – 73 человека (выздоровели 68),

- п. Пудость – 70 человек (выздоровели 69),

- п. Войсковицы – 53 человека (выздоровели 49),

- д. Малые Колпаны – 45 человек (выздоровели 40),

- д. Сяськелево – 44 человека (выздоровели 41),

- п. Терволово – 44 человека (выздоровели 40),

- д. Новый Учхоз – 41 человек (выздоровели 40),

- д. Лампово – 39 человек (выздоровели 37),

- п. Семрино – 38 человек (выздоровели 31),

- п. Елизаветино – 34 человека (выздоровели 31),

- с. Рождествено – 30 человек (выздоровели 25),

чаща- д. Белогорка – 30 человек (выздоровели 26),

- д. Батово – 26 человек (выздоровели 24),

- д. Большое Рейзино – 25 человек (выздоровели 22),

- п. Лукаши – 25 человека (выздоровели 22),

- д. Пудомяги – 24 человека (выздоровели 23),

- д. Мины – 24 человека (выздоровели 18),

- п. Сусанино – 23 человек (выздоровели 16),

- п. Кобралово – 23 человека (выздоровели 20),

- д. Старосиверская – 22 человека (выздоровели 19),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 20),

- д. Жабино – 19 человек (выздоровели 16),

- п. Суйда – 18 человек (выздоровели 16),

- п. Высокоключевой – 17 человек (выздоровели 16),

- п. Торфяное – 17 человек (выздоровели 13),

- д. Покровская – 15 человек (выздоровели 13),

- д. Сокколово – 15 человек (выздоровели 13),

- д. Большое Верево – 14 человек (выздоровели 10),

- п. Дружноселье – 13 человек (выздоровели 10),

- д. Меньково – 12 человек (выздоровели 8),

- д. Пустошка – 12 человек (выздоровели 9),

- д. Горки (Веревское СП) – 12 человек (выздоровели 5),

- д. Монделево – 11 человек (выздоровели 10),

- д. Нижняя – 11 человек (выздоровели 7),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Куровицы - 10 человек (выздоровели 9),

- д. Вайялово – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Выра – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Парицы – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Вайя – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Даймище – 8 человек (все выздоровели),

- д. Ивановка (Веревское СП) – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Ивановка (Пудостьское) – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Романовка – 8 человек (выздоровели 7),

- Большие Борницы – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Покровка - 8 человек (выздоровели 6),

- д. Корпиково, д. Александровка, д. Вяхтелево, д. Черново, д. Тойворово, д. Новосиверская, п. Пригородный – по 7 человек,

- д. Старицы, д. Ляды, д. Чаща, с. Орлино, д. Химози, п. Борницкий Лес – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Большево, д. Руссолово, п. Карташевская, п. Прибытково – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Реболово – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово, д. Новые Черницы, п. Кобринское, д. Кобрино, д. Вохоново, д. Алексеевка, д. Бугры, д. Вопша – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, с. Воскресенское, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля, д. Дони, п. Кезево, д. Рябизи, д. Пижма, д. Сабры, д. Бор, д. Заборье – по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, массив «Ухта», д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Скворицы, д. Юля-Пурская, д. Коммолово, д. Каушта, д. Дылицы, массив «Дачный», д. Акколово, д. Кямяря, д. Савкино, д. Ермолино, д. Малое Замостье - по 1 человеку.