Арсенальный зал Гатчинского дворца готовится к открытию

Площадь
Арсенального зала - порядка 600 квадратных метров, и это самое просторное
помещение дворца, сообщает пресс-служба ГМЗ «Гатчина». С середины XIX века,
когда зал был обустроен в Арсенальном каре по проекту Романа Кузьмина, это было
любимое помещение царской семьи. Здесь можно было одновременно собраться всем
многочисленным родственникам, и каждый мог найти занятие по душе. В зале были
установлены катальная горка и качели для детей, бильярд для мужчин, уголок для
бесед и рукоделия для дам, сцена для домашних театральных постановок и многое
другое.
В годы
Великой Отечественной войны зал был уничтожен фашистами: они устроили здесь
гараж.
В
советские годы на месте Арсенального зала были производственные помещения
института «Электронстандарт».
В
последние годы в зале проведена кропотливая научная реставрация, и весной зал распахнет
двери для посетителей.
Видео предоставлено пресс-службой ГМЗ «Гатчина».