Арсенальный зал Гатчинского дворца готовится к открытию

В Гатчинском дворце идет оформление экспозиции Арсенального зала, строительные и отделочные здесь работы завершены в 2020 году.

Рубрики : Культура     15 Feb 2021

Площадь Арсенального зала - порядка 600 квадратных метров, и это самое просторное помещение дворца, сообщает пресс-служба ГМЗ «Гатчина». С середины XIX века, когда зал был обустроен в Арсенальном каре по проекту Романа Кузьмина, это было любимое помещение царской семьи. Здесь можно было одновременно собраться всем многочисленным родственникам, и каждый мог найти занятие по душе. В зале были установлены катальная горка и качели для детей, бильярд для мужчин, уголок для бесед и рукоделия для дам, сцена для домашних театральных постановок и многое другое.

В годы Великой Отечественной войны зал был уничтожен фашистами: они устроили здесь гараж.

В советские годы на месте Арсенального зала были производственные помещения института «Электронстандарт».

В последние годы в зале проведена кропотливая научная реставрация, и весной зал распахнет двери для посетителей.

 Видео предоставлено пресс-службой ГМЗ «Гатчина».

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