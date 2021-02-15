Арсенальный зал Гатчинского дворца готовится к открытию

Площадь Арсенального зала - порядка 600 квадратных метров, и это самое просторное помещение дворца, сообщает пресс-служба ГМЗ «Гатчина». С середины XIX века, когда зал был обустроен в Арсенальном каре по проекту Романа Кузьмина, это было любимое помещение царской семьи. Здесь можно было одновременно собраться всем многочисленным родственникам, и каждый мог найти занятие по душе. В зале были установлены катальная горка и качели для детей, бильярд для мужчин, уголок для бесед и рукоделия для дам, сцена для домашних театральных постановок и многое другое.

В годы Великой Отечественной войны зал был уничтожен фашистами: они устроили здесь гараж.

В советские годы на месте Арсенального зала были производственные помещения института «Электронстандарт».

В последние годы в зале проведена кропотливая научная реставрация, и весной зал распахнет двери для посетителей.

Видео предоставлено пресс-службой ГМЗ «Гатчина».