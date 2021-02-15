Сотрудник ПИЯФ – президентский стипендиат

Как
сообщается на сайте национального исследовательского центра «Курчатовский
институт», сотрудник отделения перспективных разработок учреждения вошел в
список победителей конкурса на получение стипендии президента с 2021 по 2023
год. Кандидат физико-математических наук Дмитрий Чубуков боролся за выплаты в
номинации «Ядерные технологи».
Отмечается,
что выплатой поддержана теоретическая работа о свойствах молекулярных систем и
их применении. Стипендия составляет 22800 рублей в месяц. Всего победителями
конкурса в 2021 году стали 587 молодых ученых и аспирантов.