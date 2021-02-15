Сотрудник ПИЯФ – президентский стипендиат

Сотрудник ПИЯФ – президентский стипендиат

Кандидат физико-математических наук и сотрудник отделения Курчатовского института в Гатчине Дмитрий Чубуков выиграл финансовую поддержку исследования в области ядерных технологий.

Рубрики : Наука     15 Feb 2021

Как сообщается на сайте национального исследовательского центра «Курчатовский институт», сотрудник отделения перспективных разработок учреждения вошел в список победителей конкурса на получение стипендии президента с 2021 по 2023 год. Кандидат физико-математических наук Дмитрий Чубуков боролся за выплаты в номинации «Ядерные технологи». 

Отмечается, что выплатой поддержана теоретическая работа о свойствах молекулярных систем и их применении. Стипендия составляет 22800 рублей в месяц. Всего победителями конкурса в 2021 году стали 587 молодых ученых и аспирантов.

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