Сотрудник ПИЯФ – президентский стипендиат

Как сообщается на сайте национального исследовательского центра «Курчатовский институт», сотрудник отделения перспективных разработок учреждения вошел в список победителей конкурса на получение стипендии президента с 2021 по 2023 год. Кандидат физико-математических наук Дмитрий Чубуков боролся за выплаты в номинации «Ядерные технологи».

Отмечается, что выплатой поддержана теоретическая работа о свойствах молекулярных систем и их применении. Стипендия составляет 22800 рублей в месяц. Всего победителями конкурса в 2021 году стали 587 молодых ученых и аспирантов.