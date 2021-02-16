Глава региона – на прямой связи с гатчинцами

Житель поселка Торфяное Новосветского поселения пожаловался на то, что автомобилисты нарушают правила дорожного движения, игнорируя знаки «Движение запрещено», установленные с обеих сторон дороги.

Александр Дрозденко посоветовал местной администрации обратиться в Центр безопасности дорожного движения Ленинградской области для установки камер видеонаблюдения, которые будут фиксировать нарушение ПДД и автоматически формировать штраф для автовладельца.

Еще один вопрос касался шума, исходящего от товарных поездов, курсирующих по железной дороге на окраине поселка. «Шум такой, как будто поезда ездят в моем доме», - сказал житель поселка Торфяное. Он попросил рассмотреть возможность построить дополнительные защитные экраны вдоль полосы железной дороги.

Глава региона дал поручение председателю комитета Ленинградской области по транспорту Михаилу Присяжнюку обратиться с официальным письмом в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области и ОАО «РЖД», чтобы решить данную проблему.

Жительница поселка Карташевская спросила, почему форму № 9 для жителя частного сектора не может получить социальный работник по обычной доверенности. Вместо нее требуют нотариально заверенную доверенность, которую сложно получить лежачему больному. Кроме этого, справка, стоившая ранее 50 рублей, сегодня подорожала до 200 рублей.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, участвовавшая в работе прямой линии онлайн, рассказала, что данный вопрос она уже обсуждала с руководителем МУП ЖКХ «Сиверский» Алексеем Рыжовым, до конца февраля он будет окончательно решен. Александр Дрозденко добавил, что в противном случае вопрос будет решаться через прокуратуру.