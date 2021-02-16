«Славяночка» из Коммунара завоевала Гран-при

Дипломы
Лауреатов I степени получили ансамбль танца «Задоринки», «Надежда», Тихвинская
балетная студия, «Dance Art Plus», «Тихвинка» и «Карусель».
В
VI открытом хореографическом фестивале-конкурсе «Новое вдохновение» приняли
участие 22 хореографических коллектива, 37 разновозрастных танцевальных групп
из учреждений культуры и школ искусств Бокситогорского, Гатчинского и
Тихвинского районов Ленинградской области.
Мероприятие прошло в большом зале Дворца
культуры города Пикалево Бокситогорского района.