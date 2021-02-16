«Славяночка» из Коммунара завоевала Гран-при

«Славяночка» из Коммунара завоевала Гран-при

Гран-при VI открытого хореографического фестиваля-конкурса «Новое вдохновение» поделили тихвинский коллектив «Dance Art Plus» и ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара.

Рубрики : Культура     16 Feb 2021

Дипломы Лауреатов I степени получили ансамбль танца «Задоринки», «Надежда», Тихвинская балетная студия, «Dance Art Plus», «Тихвинка» и «Карусель».

В VI открытом хореографическом фестивале-конкурсе «Новое вдохновение» приняли участие 22 хореографических коллектива, 37 разновозрастных танцевальных групп из учреждений культуры и школ искусств Бокситогорского, Гатчинского и Тихвинского районов Ленинградской области.

 Мероприятие прошло в большом зале Дворца культуры города Пикалево Бокситогорского района.

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