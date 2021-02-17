Гатчинцы – «за» парковку по правилам и «против» новой вышки

Так, жительница Гатчины обратилась с просьбой скорректировать время уборки Бульвара Науки относительно времени начала учебы в лицее № 3. «В 08.00 и 15.00 дети идут в/из лицея. Это небезопасно, младшие школьники боятся техники», - написала она.

Сотрудники УБДХ г. Гатчины ответили, что уборка Бульвара Науки, как правило, проходит после 08.00, так как рядом располагаются многоквартирные дома и выполнять механизированную уборку раньше данного времени нельзя, чтобы не нарушать тишину и покой населения.

«В день, когда поступило обращение, 29 января, был снегопад. В соответствии с Правилами благоустройства города Гатчины уборка тротуаров от снега должна производиться не позднее трех часов после начала снегопада. В связи с этим уборка в этот день была выполнена в утренние и дневные часы, так как снегопад не прекращался весь день. Для безопасного передвижения пешеходов имеется пешеходная дорожка», - сказано в официальном ответе.

Тем не менее, коммунальщики пообещали учитывать время передвижения школьников, если будут позволять погодные условия.

И еще один вопрос относится к Бульвару Науки – точнее, к вышке сотовой связи, которая появилась здесь на днях. Жители улицы Коли Подрядчикова пишут, что новая конструкция заняла место в нескольких метрах от качелей и рядом со школой. «Мы категорически против этого. Требуем восстановить зеленые насаждения и запретить установку вышки рядом с школой и местом, где играют дети», - пишут возмущенные гатчинцы.

Данный вопрос мы направили в администрацию Гатчинского района.

Житель улицы Достоевского, 21 попросил убрать сухие деревья с территории двора. Сотрудники УБДХ г. Гатчины выполнили просьбу в среду, 10 февраля, а также написали, что на данной дворовой территории находятся и другие деревья в неудовлетворительном состоянии. По итогам комиссионного выезда представителей комитета ЖКХ районной администрации и УБДХ г. Гатчины будет принято решение о включении деревьев в адресную программу с выдачей разрешения на снос.

Житель улицы Володарского рассказал, что на контейнерной площадке у дома № 28А с ноября 2020 года стоит поврежденный (оплавленный) контейнер для ТКО, принадлежащий, со слов сотрудников, магазину «Пятерочка». Новый контейнер уже установлен, а поврежденный не используется. На просьбу жителя Гатчины демонтировать его будут реагировать сотрудники комитета ЖКХ районной администрации.

Жительница Гатчины обратила внимание на сильно разросшийся кустарник вдоль улицы Солодухина. В связи с этим пешеходам сложно разойтись и приходится передвигаться в опасной близости от проезжей части. Вопрос перенаправили в УБДХ г. Гатчины.

Любителей парковаться на газонах и ездить по пешеходным дорожкам зафиксировали на улице Коли Подрядчикова, 15. Местные жители пишут, что автолюбители также разворачиваются вблизи детской площадки. «Огромная просьба рассмотреть вопрос об установке знаков «Пешеходная зона» на территории: от мусорных контейнеров до дома № 13», - сказано в обращении. Вопрос переадресовали в комитет ЖКХ администрации Гатчинского района.

В этот же комитет отправили еще одно обращение – от жителя улицы Киргетова, 15, который рассказал о том, что между домами № 13 и № 15А расположены газон и пешеходная дорожка и, несмотря на отсутствие сквозного проезда, на данном участке постоянно образуется незаконная парковка, а также проезд автотранспорта. «Было уже несколько случаев, когда людей чуть не сбивали на этом месте», - написал он и попросил установить ограждения или бетонные ограничители.



