На время ремонта – без холодной воды

Отключение
будет произведено по следующим адресам в Гатчине:
-
ул. Русинова, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20,
-
ул. Рощинская, дома 30, 32, 34, 36, 38, 40.
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет, что в связи с производством работ по устранению утечки на ул. Русинова 18 февраля с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в 15-ти жилых домах.
Отключение
будет произведено по следующим адресам в Гатчине:
-
ул. Русинова, дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20,
-
ул. Рощинская, дома 30, 32, 34, 36, 38, 40.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.